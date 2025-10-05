Tổng thống Putin: Mỹ sẽ huỷ hoại quan hệ với Nga nếu cung cấp Tomahawk cho Ukraine

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, quan hệ giữa Mátxcơva và Washington sẽ bị huỷ hoại nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Chưa đầy 2 tháng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiệt liệt chào đón Tổng thống Putin đến cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska, hòa bình có vẻ càng xa vời hơn khi Mátxcơva và Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công dữ dội, nhiều nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc máy bay Nga xâm phạm không phận, và giờ đây Washington đang tính toán việc gián tiếp tham gia tấn công sâu vào cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ thất vọng với Tổng thống Putin vì nỗ lực của ông để dàn xếp hoà bình không thành công, cho rằng Nga là "hổ giấy" vì không thể khuất phục Ukraine.

Tuần trước, ông Putin phản pháo, chất vấn ngược lại rằng NATO có phải là "hổ giấy" vì không thể ngăn chặn bước tiến của Nga hay không.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa - có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Mátxcơva, dù vẫn chưa rõ Mỹ đã có quyết định cuối cùng hay chưa.

"Điều này sẽ huỷ hoại mối quan hệ của chúng ta, hoặc ít nhất là những xu hướng tích cực đã xuất hiện trong mối quan hệ này", Tổng thống Putin phát biểu trong video do phóng viên truyền hình nhà nước Nga Pavel Zarubin công bố ngày 5/10.

Tuần trước, báo Wall Street Journal đưa tin Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các cơ sở hạ tầng năng lượng tầm xa ở Nga, đồng thời cân nhắc chuyện cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kiev. Hai quan chức Mỹ đã xác nhận thông tin này.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ và ba nguồn tin khác tiết lộ rằng khả năng Mỹ gửi tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine có thể không khả thi vì kho tên lửa hiện tại đã được giao cho Hải quân Mỹ và các mục đích sử dụng khác.

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 2.500 km, nghĩa là Điện Kremlin và toàn bộ diện tích của nước Nga ở châu Âu sẽ nằm trong tầm ngắm nếu Ukraine sở hữu vũ khí này.

Ngày 2/9, Tổng thống Putin nói rằng Ukraine không thể sử dụng tên lửa Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ, và vì vậy việc Mỹ cung cấp tên lửa đó cho Ukraine sẽ kích hoạt "giai đoạn leo thang mới”.

"Điều này sẽ đồng nghĩa với một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, mới về chất, bao gồm cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng tên lửa Tomahawk có thể gây hại cho Nga, nhưng Nga chỉ cần bắn hạ chúng và cải thiện khả năng phòng không của mình.

Ông chủ Điện Kremlin gọi cuộc xung đột ở Ukraine là bước ngoặt trong quan hệ giữa Mátxcơva và phương Tây. Ông cho rằng phương Tây muốn làm nhục nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ bằng cách mở rộng NATO và xâm phạm khu vực ảnh hưởng của Mátxcơva.