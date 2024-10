Ukraine xác nhận kêu gọi Mỹ viện trợ tên lửa Tomahawk

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng khi Nhà Trắng tiết lộ "bí mật" cho giới truyền thông Mỹ, theo Politico.

Bình luận về các bài báo gần đây của giới truyền thông cho rằng Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk như một phần trong "kế hoạch chiến thắng", Tổng thống Zelensky ngày 30/10 nói rằng đây là thông tin bí mật giữa Ukraine và Nhà Trắng.

"Truyền thông đưa tin Ukraine đề nghị cung cấp tên lửa Tomahawk. Nhưng đó là thông tin mật giữa Ukraine và Nhà Trắng", ông Volodymyr Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ không hài lòng khi thông tin về yêu cầu cung cấp tên lửa Tomahawk được tiết lộ cho giới truyền thông Mỹ.

"Chúng ta nên hiểu những thông điệp này như thế nào? Vậy, điều đó có nghĩa là giữa các đối tác không có gì là bí mật?", tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 29/10, the New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Tổng thống Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk, có tầm bắn vượt xa nhiều loại vũ khí do phương Tây cung cấp trước đây. Theo nguồn tin, vũ khí này sẽ trở thành một phần quan trọng của "gói răn đe phi hạt nhân" trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine.

Ấn phẩm viết, đề nghị này của Ukraine là "hoàn toàn không khả thi" đồng thời lưu ý thêm rằng Kiev đã không thuyết phục được các quan chức phương Tây tại sao họ cần Tomahawk. Ngoài ra, số lượng mục tiêu của Ukraine ở Nga cũng được cho là vượt xa số lượng vũ khí mà Mỹ có thể cung cấp.

Quỳnh Như