Triều Tiên phóng tên lửa trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ

TPO - Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, sáng 31/10, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này.

Tên lửa được phóng từ vị trí gần thủ đô Bình Nhưỡng vào lúc 7h10 sáng (giờ địa phương), Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết. Chính phủ Nhật Bản sau đó cho biết tên lửa đã rơi xuống biển lúc 8h37 sáng.

"Dường như đây là tên lửa đạn đạo tầm xa được Triều Tiên bắn ở góc cao", Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết.

Chính phủ Nhật Bản cho biết tên lửa rơi xuống vị trí cách đảo Okushiri khoảng 300km về phía tây, ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và hướng về phía bờ biển nước Nga.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết không có báo cáo nào về thiệt hại từ vụ phóng.

Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên, cho rằng điều này không chỉ đe dọa Nhật Bản mà cả cộng đồng quốc tế. Ông cho biết vụ phóng này có thể lập kỷ lục về thời gian bay trong các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và có thể là một loại tên lửa mới.

Ngày 30/10, cơ quan tình báo quốc phòng Hàn Quốc xác định Triều Tiên đã đặt bệ phóng di động tại địa điểm chuẩn bị phóng thử, vào thời điểm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra.

Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, điều chỉnh để các tên lửa rơi xuống trong khoảng cách ngắn hơn nhiều so với tầm bắn được thiết kế, một phần vì lý do an toàn và tránh hậu quả chính trị.

Triều Tiên cũng đang chịu sức ép khi Hàn Quốc và Mỹ cho rằng nước này đã điều động 11.000 quân đến Nga để hỗ trợ chống lại Ukraine, trong đó 3.000 quân đã đến gần tiền tuyến.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Yong-hyun chỉ trích hành động này khi họ gặp nhau ở Washington ngày 30/10.

Cũng trong ngày 30/10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui sẽ có cuộc họp tham vấn chiến lược với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Mátxcơva.

Tú Linh