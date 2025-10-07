Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine chuẩn bị xuất khẩu vũ khí quy mô lớn

Quỳnh Như

TPO - Ukraine dự kiến sẽ mở cửa thị trường xuất khẩu vũ khí sang châu Âu, Mỹ và Trung Đông vào cuối năm nay. Lợi nhuận thu được từ hoạt động này sẽ được dùng để mua sắm vũ khí cần thiết, phục vụ nhu cầu quốc phòng của Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một bài phát biểu hôm thứ Hai (6/10) cho biết: "Đã đến lúc chúng ta bắt đầu xuất khẩu vũ khí. Ukraine sẽ xuất khẩu lượng thiết bị quân sự dư thừa và dùng nguồn thu để mua sắm các loại vũ khí cần thiết đáp ứng nhu cầu quốc phòng".

3cc1c125-1ecd-47fe-ab47-95882fa95dfb.jpg

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã giao nhiệm vụ cho chính phủ, Văn phòng Tổng thống và Hội đồng An ninh - Quốc phòng Quốc gia xây dựng quy trinh xuất khẩu vũ khí. Chương trình này có tên tạm thời là Zbroya (Tạm dịch: Vũ khí).

"Các thỏa thuận đã được ký kết để thực hiện việc xuất nhập khẩu tại châu Âu, Mỹ và Trung Đông. Nhiệm vụ là đưa quy trình này đi vào hoạt động vào cuối năm nay", ông nói thêm.

Tổng thống Zelensky kỳ vọng, việc mở cửa xuất khẩu và thành lập liên doanh mới, cùng với việc thu hút đầu tư, sẽ cho phép Ukraine mở rộng hơn nữa ngành công nghiệp quốc phòng.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky cho biết tiềm năng sản xuất máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine sẽ đạt 35 tỷ USD vào năm 2026. Ông lưu ý, kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã tăng lên nhiều lần.

"Hơn 40% vũ khí sử dụng ở tiền tuyến được sản xuất trong nước hoặc có sự tham gia của các doanh nghiệp Ukraine", ông nói.

Theo Tổng thống Zelensky, hiện tại nhiệm vụ của các nhà sản xuất, chính phủ và tổ chức liên quan khác là đảm bảo đến cuối năm, ít nhất 50% vũ khí ở tiền tuyến là của Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng Ukraine đã thành công trong việc thiết lập sản xuất pháo binh nội địa với tốc độ và chất lượng kỷ lục. Trong đó, sản lượng lựu pháo tự hành Bohdana đã đạt 40 khẩu mỗi tháng. Đây là minh chứng cho sự tăng tốc của nền công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Quỳnh Như
Pravda
