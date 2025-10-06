Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu xuất hiện ở đảo Hải Nam

Quỳnh Như

TPO - Tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu tiên được ghi nhận tại căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc, cho thấy con tàu đang tiến gần hơn tới thời điểm chính thức đưa vào biên chế.

Tuần trước, mạng xã hội Trung Quốc đã lan truyền bức ảnh về tàu sân bay tiên tiến nhất - Phúc Kiến neo đậu cạnh tàu sân bay Sơn Đông, phía nam đảo Hải Nam. Đây là lần đầu tiên hai tàu sân bay cùng xuất hiện tại một bến cảng. Các hình ảnh bổ sung cho thấy có bốn tàu kéo đã hộ tống tàu Phúc Kiến khi tàu này tiến vào cảng.

8478288d-8959-429d-a6de-a78cb5d581b5.jpg
Ảnh: X/SinoTalk

Joaquin Camarena, cựu chuyên gia phân tích tình báo của Thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết: "Đến giữa buổi chiều, tàu Phúc Kiến đã neo đậu đối diện với tàu sân bay Sơn Đông".

Trước đây, các hoạt động kiểm tra của tàu chủ yếu diễn ra tại Biển Hoàng Hải và Biển Bột Hải, song chuyến đi lần này đánh dấu lần đầu tiên nó được triển khai xa đến vậy kể từ khi rời xưởng đóng tàu Thượng Hải.

Trung Quốc chưa công bố thời điểm chính thức đưa tàu sân bay Phúc Kiến vào biên chế, song truyền thông nhà nước Trung Quốc thông tin sự kiện này có thể diễn ra trước cuối năm nay. Từ khi bắt đầu đợt thử nghiệm trên biển mới nhất, nhiều hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội trong và ngoài nước cho thấy con tàu đang tiến hành các bài kiểm tra phối hợp với tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055, Type 052D, cùng ít nhất một khinh hạm Type 054B, một tàu hộ tống và một tàu hậu cần.

Tháng trước, đài truyền hình nhà nước CCTV đã phát sóng hình ảnh con tàu thực hiện bài huấn luyện phóng máy bay bằng máy phóng điện từ và hạ cánh với sự tham gia của máy bay chiến đấu J-15T và J-35, cùng máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Trương Tiểu Cương trong một bài phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ cho biết: "Phúc Kiến đã đạt được khả năng phóng và thu hồi bằng điện từ - cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc. Ngày mà mọi người đang chờ đợi sẽ không còn xa nữa".

Nhiều chuyên gia nhận định, cuộc thử nghiệm ngoài khơi đảo Hải Nam có thể là đợt thử nghiệm thứ chín và cũng là lần cuối trước khi tàu chính thức đi vào hoạt động. Đáng chú ý, tàu sân bay Type 002 Sơn Đông được đưa vào hoạt động sau lần thử nghiệm thứ chín vào tháng 11/2019.

Các nhà quan sát quân sự cho rằng, Phúc Kiến nhiều khả năng sẽ được bố trí tại Hải Nam cùng tàu sân bay Sơn Đông.

Ra mắt vào tháng 6/2022, Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc thiết kế và chế tạo trong nước. Với lượng giãn nước hơn 80.000 tấn, sức chứa khoảng 70 máy bay và trang bị hệ thống máy phóng điện từ hiện đại - đây là tàu sân bay thứ hai trên thế giới sau USS Gerald R. Ford của Mỹ đạt được công nghệ này, đồng thời là tàu đầu tiên của Trung Quốc phóng thành công máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Quỳnh Như
SCMP
#tàu sân bay Phúc Kiến #Hải Nam #Trung Quốc #quân sự #tàu chiến #thử nghiệm #biên chế #đi vào hoạt động #tàu sân bay hiện đại #máy phóng điện từ

Xem thêm

Cùng chuyên mục