Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ mở rộng căn cứ phòng thủ tên lửa THAAD ở Israel

Quỳnh Như

TPO - Mỹ mở rộng căn cứ phòng thủ tên lửa THAAD tại Israel bằng cách tăng số lượng bệ phóng. Điều này nhằm nâng cao khả năng ứng phó của Washington trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông gia tăng.

Theo phân tích hình ảnh vệ tinh và dữ liệu về việc triển khai quân đội Mỹ trong khu vực, Mỹ đang mở rộng đáng kể căn cứ phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại sa mạc Negev của Israel. Việc mở rộng này bao gồm bổ sung thêm 5 bệ phóng tên lửa, nâng tổng số bệ phóng tại căn cứ lên 11 chiếc.

Các bệ phóng bổ sung cho phép triển khai tối đa ba khẩu đội THAAD, nâng cao đáng kể khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm cao.

thaad.jpg

Tháng 10/2024, Mỹ đã quyết định triển khai THAAD tới Israel để giải quyết những mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, bao gồm cả lực lượng Houthi ở Yemen. Việc Mỹ bố trí hệ thống này được coi là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ Israel khỏi những cuộc tấn công tên lửa, đồng thời chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran trong khu vực.

Hệ thống này đã thể hiện tính hiệu quả, đồng thời chứng minh được vai trò quan trọng trong cuộc chiến 12 ngày với Iran vào tháng 6/2025. Thời điểm đó, lực lượng Mỹ đã sử dụng khoảng 150 tên lửa để bảo vệ lãnh thổ Israel trước các cuộc tấn công của Iran. Con số này chiếm khoảng một phần tư kho dự trữ tên lửa của Mỹ.

Việc mở rộng này cho thấy cam kết của Mỹ đối với hệ thống phòng thủ của Israel, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng hệ thống THAAD có những hạn chế, đặc biệt là trong việc đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa do Iran sản xuất và các mối đe dọa từ tên lửa siêu thanh. Những điểm yếu này được phơi bày qua tỷ lệ đánh chặn không đồng đều trong các cuộc đụng độ gần đây.

Được phát triển bởi Lockheed Martin, hệ thống THAAD đã đi vào hoạt động từ năm 2008. THAAD được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm cao ở giai đoạn cuối của quỹ đạo. Không giống như các hệ thống khác, tên lửa đánh chặn THAAD không mang đầu đạn nổ, thay vào đó dựa vào động năng để tiêu diệt mục tiêu. Mỗi tổ hợp THAAD bao 6 bệ phóng di động (mỗi bệ phóng mang 8 tên lửa đánh chặn), radar AN/TPY-2 và hệ thống điều khiển hỏa lực.

Theo ước tính, tính đến tháng 9/2025, Mỹ có 8 tổ hợp THAAD đang hoạt động với kho dự trữ khoảng 550 tên lửa. Việc mở rộng tại Israel được xem là bước đi nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng trong khu vực.

Quỳnh Như
Avia.pro
#THAAD #Israel #Mỹ #phòng thủ tên lửa #Iran #căng thẳng khu vực #bệ phóng #hệ thống phòng thủ giai đoạn cuối #căng thẳng Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục