Mỹ mở rộng căn cứ phòng thủ tên lửa THAAD ở Israel

TPO - Mỹ mở rộng căn cứ phòng thủ tên lửa THAAD tại Israel bằng cách tăng số lượng bệ phóng. Điều này nhằm nâng cao khả năng ứng phó của Washington trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông gia tăng.

Theo phân tích hình ảnh vệ tinh và dữ liệu về việc triển khai quân đội Mỹ trong khu vực, Mỹ đang mở rộng đáng kể căn cứ phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại sa mạc Negev của Israel. Việc mở rộng này bao gồm bổ sung thêm 5 bệ phóng tên lửa, nâng tổng số bệ phóng tại căn cứ lên 11 chiếc.

Các bệ phóng bổ sung cho phép triển khai tối đa ba khẩu đội THAAD, nâng cao đáng kể khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm cao.

Tháng 10/2024, Mỹ đã quyết định triển khai THAAD tới Israel để giải quyết những mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, bao gồm cả lực lượng Houthi ở Yemen. Việc Mỹ bố trí hệ thống này được coi là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ Israel khỏi những cuộc tấn công tên lửa, đồng thời chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran trong khu vực.

Hệ thống này đã thể hiện tính hiệu quả, đồng thời chứng minh được vai trò quan trọng trong cuộc chiến 12 ngày với Iran vào tháng 6/2025. Thời điểm đó, lực lượng Mỹ đã sử dụng khoảng 150 tên lửa để bảo vệ lãnh thổ Israel trước các cuộc tấn công của Iran. Con số này chiếm khoảng một phần tư kho dự trữ tên lửa của Mỹ.

Việc mở rộng này cho thấy cam kết của Mỹ đối với hệ thống phòng thủ của Israel, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng hệ thống THAAD có những hạn chế, đặc biệt là trong việc đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa do Iran sản xuất và các mối đe dọa từ tên lửa siêu thanh. Những điểm yếu này được phơi bày qua tỷ lệ đánh chặn không đồng đều trong các cuộc đụng độ gần đây.

Được phát triển bởi Lockheed Martin, hệ thống THAAD đã đi vào hoạt động từ năm 2008. THAAD được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm cao ở giai đoạn cuối của quỹ đạo. Không giống như các hệ thống khác, tên lửa đánh chặn THAAD không mang đầu đạn nổ, thay vào đó dựa vào động năng để tiêu diệt mục tiêu. Mỗi tổ hợp THAAD bao 6 bệ phóng di động (mỗi bệ phóng mang 8 tên lửa đánh chặn), radar AN/TPY-2 và hệ thống điều khiển hỏa lực.

Theo ước tính, tính đến tháng 9/2025, Mỹ có 8 tổ hợp THAAD đang hoạt động với kho dự trữ khoảng 550 tên lửa. Việc mở rộng tại Israel được xem là bước đi nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng trong khu vực.