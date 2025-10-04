Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tập kích 'ô phòng không' của Nga ở Voronezh

Quỳnh Như

TPO - Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công hai hệ thống radar của Nga ở tỉnh Voronezh.

Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công trạm radar cảnh báo sớm tầm xa P-14F Lena và tổ hợp radar kiểm soát không lưu Sopka-2 đặt tại tỉnh Voronezh của Nga bằng máy bay không người lái (UAV).

Theo SOF, các cuộc không kích được thực hiện vào đêm ngày 30/9, rạng sáng 1/10. Cơ quan này không tiết lộ loại UAV được Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công.

"Cả hai hệ thống phòng không của Nga đều được triển khai để chống UAV của Ukraine nhưng không hiệu quả. Kiev sẽ tiếp tục các cuộc tấn công để làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga", SOF nhấn mạnh.

pk.jpg

Được biết, radar P-14F Lena là một phần của hệ thống kiểm soát không phận xung quanh căn cứ không quân Buturlinovka. Trong khi đó, radar Sopka-2 là một phần của hệ thống giám sát không phận liên tục dọc biên giới với Ukraine, được đặt tại làng Garmashevka.

Tỉnh Voronezh giáp với tỉnh Kharkiv của Ukraine và thường được lực lượng Nga sử dụng làm "bàn đạp" cho cuộc tấn công vào tiền tuyến cũng như thành phố Kharkiv.

Trong thời gian gần đây Kiev liên tục tăng cường tập kích vào hạ tầng quân sự của Nga. Trước đó, ngày 26/9, tình báo quân sự Ukraine cho biết đã phá hủy hai trạm radar phòng thủ bờ biển của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea. Ngày 21/9, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công 55Zh6U Nebo-U - một hệ thống cảnh báo sớm di động có khả năng phát hiện máy bay tàng hình và tên lửa hành trình tầm xa ở Crimea.

Các đòn đánh nối tiếp này cho thấy Ukraine đang nỗ lực "làm mù" lá chắn phòng không của Nga, nhằm tạo khoảng trống trên không, phục vụ các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Giới quan sát nhận định nếu Ukraine duy trì được nhịp độ này, năng lực kiểm soát bầu trời của Nga ở khu vực tiền tuyến có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Quỳnh Như
Pravda
#tấn công #Voronezh #radar Nga #UAV #phòng không #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục