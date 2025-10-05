Nga phóng hơn 500 tên lửa và UAV vào Ukraine

TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine với hơn 500 tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Trang Kyiv Independent đưa tin, đêm ngày 4, rạng sáng 5/10, Nga đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, triển khai hàng loạt máy bay không người lái, tên lửa hành trình và vũ khí siêu thanh. Theo ước tính sơ bộ, khoảng 500 máy bay không người lái và hơn 50 tên lửa đã được các lực lượng Nga sử dụng trong cuộc tấn công.



Các cuộc tấn công tập trung vào cơ sở năng lượng ở Odessa, Lviv, Ivano-Frankivsk, Sumy và Khmelnytskyi, cũng như ở Zaporizhzhia, gây ra tình trạng gián đoạn cung cấp điện nghiêm trọng và thiệt hại cho nhiều cơ sở quan trọng.



Khu công nghiệp Sparrow ở Lviv bốc cháy sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Tại Lviv, người dân ghi nhận hàng chục vụ nổ lớn, hỏa hoạn và mất điện diện rộng. Một số nguồn tin địa phương cho biết các nhà ga đường sắt và kho vũ khí gần sân bay cũng bị ảnh hưởng. Tình trạng tương tự xảy ra tại vùng Sumy, nơi các cuộc tấn công làm tê liệt hạ tầng đường sắt và gây chậm trễ trong việc cung cấp nguồn năng lượng.

Theo các báo cáo sơ bộ, Nhà máy Nhiệt điện Burshtyn (Ivano-Frankivsk) và Nhà máy Nhiệt điện Ladyzhyn (Vinnytsia) đã bị hư hại, làm gia tăng nguy cơ thiếu điện trong mùa đông sắp tới.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố hôm 5/10 cho biết: "Nga đã phóng khoảng 500 máy bay không người lái và hơn 50 tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo Kinzhal, nhắm vào Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa và Kirovohrad".



Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi Mỹ và các đồng minh châu Âu tăng cường hỗ trợ phòng không và tìm giải pháp ngoại giao nhằm giảm leo thang xung đột.

"Cần tăng cường bảo vệ, triển khai nhanh hơn tất cả các thỏa thuận quốc phòng, đặc biệt là về phòng không, để ngăn chặn những cuộc tấn công này. Một lệnh ngừng bắn trên không là hoàn toàn khả thi, và nó có thể mở đường cho một giải pháp ngoại giao thực sự", ông nói.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về chiến dịch này. Tuy nhiên, các nhà quan sát nhận định, đợt tấn công quy mô lớn cho thấy Moscow đang tiếp tục chiến lược gây sức ép vào hạ tầng năng lượng và năng lực phòng không của Ukraine, trong khi Kiev tìm cách duy trì phòng thủ và kêu gọi thêm viện trợ quốc tế để đối phó với nguy cơ leo thang trong những tháng tới.