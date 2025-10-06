Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine bắt đầu triển khai tên lửa Flamingo, tầm bắn 3.000 km tấn công lãnh thổ Nga

Quỳnh Như

TPO - Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình Flamingo mới nhất để tấn công vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, theo The Economist.

Trang The Economist đưa tin, Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình Flamingo FP-5 mới nhất, làm gia tăng áp lực lên cơ sở hạ tầng nhiên liệu của Nga. Những tên lửa này, có khả năng bay xa hơn 3.000 km trong khi bay ở độ cao chỉ 50m so với mặt đất, mang theo đầu đạn nặng 1.150 kg, tạo ra sức công phá đáng kể.

flamigo.jpg

Theo ấn phẩm, sản lượng tên lửa FP-5 hiện ở mức hai đến ba tên lửa mỗi ngày, nhưng dự kiến ​​sẽ tăng lên bảy tên lửa vào cuối tháng 10. Chi phí cho mỗi tên lửa ước tính khoảng 500.000 USD, rẻ hơn bốn lần so với tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Ngoài việc triển khai tên lửa, tạp chí này cũng lưu ý rằng, khoảng 60% các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga được Ukraine thực hiện bẳng máy bay không người lái. Chúng có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 1.500 km bên trong lãnh thổ Nga.

Các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga được thực hiện bởi máy bay không người lái FP-1. Với tải trọng nhẹ, chúng có thể tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách 1.500 km. UAV được trang bị phần mềm tinh vi, đã được chứng minh là có khả năng chống nhiễu tác chiến điện tử mạnh mẽ. Chi phí cho một UAV FP-1 vào khoảng 55.000 USD và hiện có hơn 100 chiếc đang được sản xuất mỗi ngày.

Ngoài ra, Ukraine còn sử dụng máy bay không người lái nặng hơn và đắt tiền hơn - Liutyi. UAV có tầm bay 2.000 km và được trang bị hệ thống thị giác máy, đã được chứng minh hiệu quả dẫn đường mục tiêu trong thực chiến.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
