Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thủ tướng Israel chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Putin

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời thảo luận với lãnh đạo Nga về chương trình hạt nhân Iran và vấn đề Syria.

ap-12062511516-1024x640.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tối 6/10, một ngày trước sinh nhật lần thứ 73 của Tổng thống Nga Putin (7/10).

“Thủ tướng Israel đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới lãnh đạo Nga”, Điện Kremlin cho biết. “Đáp lại, Tổng thống Nga đã chúc mừng ông Netanyahu cùng nhân dân Israel nhân dịp lễ Sukkot của người Do Thái”.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về nhiều vấn đề khu vực, tuyên bố sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp cho tình hình xung quanh chương trình hạt nhân Iran và thúc đẩy ổn định hơn nữa ở Syria.

Tổng thống Putin "tái khẳng định lập trường kiên định của Nga ủng hộ một giải pháp toàn diện cho vấn đề Palestine, dựa trên khuôn khổ pháp lý quốc tế đã được công nhận rộng rãi", tuyên bố cho biết.

Trước đó cùng ngày, phái đoàn từ Israel và Hamas đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp đầu tiên tại Ai Cập về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, đồng thời giải quyết các vấn đề gây tranh cãi như yêu cầu Israel rút quân và Hamas giải giáp vũ khí.

Israel và Hamas đều tán thành các nguyên tắc chung đằng sau kế hoạch của ông Trump, theo đó giao tranh sẽ chấm dứt, con tin được trả tự do và hàng viện trợ sẽ đổ vào Dải Gaza.

Khi được hỏi Tổng thống Nga Putin đón sinh nhật như thế nào, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Ông cũng nhận được lời chúc mừng từ các cháu của mình, như bất kỳ người ông nào khác, một cách nồng nhiệt và yêu thương”.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin vẫn làm việc bình thường trong ngày sinh nhật. Đặc biệt, ông nhận rất nhiều cuộc gọi từ các nhà lãnh đạo nước ngoài. Sau những giờ làm việc căng thẳng, ông sẽ cố gắng dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

Minh Hạnh
Tass
#Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu #Tổng thống Nga Vladimir Putin #sinh nhật Tổng thống Nga #Điện Kremlin #Iran #Syria

Xem thêm

Cùng chuyên mục