Thủ tướng Israel chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tối 6/10, một ngày trước sinh nhật lần thứ 73 của Tổng thống Nga Putin (7/10).

“Thủ tướng Israel đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới lãnh đạo Nga”, Điện Kremlin cho biết. “Đáp lại, Tổng thống Nga đã chúc mừng ông Netanyahu cùng nhân dân Israel nhân dịp lễ Sukkot của người Do Thái”.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về nhiều vấn đề khu vực, tuyên bố sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp cho tình hình xung quanh chương trình hạt nhân Iran và thúc đẩy ổn định hơn nữa ở Syria.

Tổng thống Putin "tái khẳng định lập trường kiên định của Nga ủng hộ một giải pháp toàn diện cho vấn đề Palestine, dựa trên khuôn khổ pháp lý quốc tế đã được công nhận rộng rãi", tuyên bố cho biết.

Trước đó cùng ngày, phái đoàn từ Israel và Hamas đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp đầu tiên tại Ai Cập về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, đồng thời giải quyết các vấn đề gây tranh cãi như yêu cầu Israel rút quân và Hamas giải giáp vũ khí.

Israel và Hamas đều tán thành các nguyên tắc chung đằng sau kế hoạch của ông Trump, theo đó giao tranh sẽ chấm dứt, con tin được trả tự do và hàng viện trợ sẽ đổ vào Dải Gaza.