Tổng thống Mỹ đến Ai Cập, chủ trì hội nghị thượng đỉnh quốc tế về hòa bình Dải Gaza

TPO - Hàng trăm ngàn người Palestine đã trở về thành phố Gaza, khi Hamas chuẩn bị trả tự do cho các con tin Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chủ trì một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về kế hoạch hòa bình cho khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh của hơn 20 quốc gia tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh vào chiều 13/10, theo Phủ Tổng thống Ai Cập.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích “chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza, tăng cường nỗ lực đạt được hòa bình và ổn định ở Trung Đông, mở ra một kỷ nguyên mới về an ninh và ổn định khu vực”.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người Palestine đang đổ về phía bắc Dải Gaza bằng đường bộ. Họ trở về với những ngôi nhà bị bỏ hoang và phần lớn đã bị phá hủy, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas dường như vẫn đang được duy trì.

Người dân Palestine trở về thành phố Gaza sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. (Ảnh: EPA)

Ngày 11/10, Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CentCom), đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Trump - Steve Witkoff, và con rể của ông Trump - Jared Kushner, đã đến thăm Dải Gaza.

Sau đó, ông Witkoff, ông Kushner và con gái của ông Trump - Ivanka, đã đến Tel Aviv để tham dự buổi cầu nguyện cùng gia đình của các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ.

Phát biểu trước gia đình các con tin ở Tel Aviv, ông Witkoff nói: “Lòng dũng cảm của các bạn đã làm rung chuyển thế giới. Gửi đến các con tin: các bạn đang trở về nhà”.

Ngay sau đó, quan chức cấp cao của Hamas - Osama Hamdan - cho biết, "cuộc trao đổi tù nhân dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào sáng 13/10 theo thỏa thuận".

Hamas dự kiến sẽ trao trả 47 con tin và thi thể con tin còn lại cho Israel. Đổi lại, Israel sẽ thả 250 tù nhân và 1.700 người dân Dải Gaza bị quân đội giam giữ kể từ khi chiến tranh nổ ra.

Các con tin Israel đã bị bắt giữ ngày 7/10/2023, trong cuộc tấn công xuyên biên giới của phong trào Hamas. Ngay sau đó, quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch phản công vào Dải Gaza, khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng trong vòng hai năm qua.

Theo giới phân tích, các bên trung gian trong cuộc xung đột Israel - Hamas cần phải đảm bảo một giải pháp chính trị dài hạn, theo đó Hamas sẽ giao nộp vũ khí và từ bỏ quyền quản lý Dải Gaza.

Ông Hossam Badran, một thành viên của nhánh chính trị Hamas, cảnh báo rằng giai đoạn hai trong kế hoạch của ông Trump "chứa đựng nhiều phức tạp và khó khăn". Ông cho biết phong trào này sẽ không tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận hòa bình Dải Gaza tại Ai Cập. Ngoài ra, các chiến binh Hamas cũng đang phản đối lời kêu gọi giải giáp.