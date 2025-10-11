Đệ nhất Phu nhân Mỹ giữ liên lạc với Tổng thống Nga

TPO - Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump tiết lộ bà đã liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nhiều tháng, tham gia vào một nỗ lực ngoại giao hậu trường nhằm hỗ trợ trẻ em Ukraine bị mất nhà cửa và tách khỏi gia đình do xung đột.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu ngày 10/10. (Ảnh: Getty Images)

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Nga đã sơ tán trẻ em khỏi vùng chiến sự và đưa các em đến nơi an toàn cho đến khi các em có thể đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, hành động này của Nga đã bị Ukraine chỉ trích.

Phát biểu hôm 10/10, Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết, bà đã gửi thư cho Tổng thống Nga Putin. “Và ông ấy đã trả lời bằng văn bản, thể hiện thiện chí muốn trao đổi trực tiếp với tôi”, bà Melania nói. Kể từ đó, hai bên đã duy trì "một kênh liên lạc cởi mở về quyền lợi của những đứa trẻ này".

Theo bà Melania, hai bên đã tổ chức một số cuộc họp kín và điện đàm trong ba tháng qua, "tất cả đều với tinh thần thiện chí". Bà cho biết các cuộc đàm phán đã giúp đoàn tụ tám trẻ em Ukraine với gia đình trong vòng 24 giờ qua.

“Nỗ lực này vẫn đang được tiến hành”, bà Melania kết luận. “Các kế hoạch đang được triển khai để đoàn tụ thêm nhiều trẻ em trong tương lai gần. Tôi hy vọng hòa bình sẽ sớm đến. Nó có thể bắt đầu từ những đứa trẻ của chúng ta”.

Ủy viên phụ trách quyền trẻ em của Nga - bà Maria Lvova-Belova - đã cảm ơn bà Melania Trump vì những nỗ lực nhân đạo của bà.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Đệ nhất Phu nhân Mỹ vì sự quan tâm và chăm sóc của bà đối với các gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột quân sự", bà Lvova-Belova phát biểu trong một thông điệp video hôm 10/10.