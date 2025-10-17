Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Budapest (Hungary).

6qu5ygbnwbkqpjdkc5zwkf7ivq.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cuộc gặp sẽ diễn ra vào một ngày cụ thể, sau khi "các cố vấn cấp cao" của hai nước gặp nhau vào tuần tới. Phái đoàn Washington sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu.

Trước đó, hãng RT đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày 16/10, ngay trước thềm chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Trump cũng xác nhận thông tin trên, cho biết cuộc điện đàm này "rất dài". Ông bày tỏ hy vọng rằng bằng cách gặp ông Putin, hai nhà lãnh đạo sẽ có thể chấm dứt xung đột Ukraine. "Tôi tin rằng cuộc điện đàm hôm nay đã đạt được tiến triển lớn", ông nói.

Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mátxcơva và Washington về khả năng Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã bóng gió về khả năng cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk, loại tên lửa có khả năng nhắm tới thủ đô Nga, nếu không đạt được tiến triển nào hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Mátxcơva đã lên án động thái này, cho rằng nó sẽ phá hủy thiện chí đã được thiết lập giữa Nga và Mỹ, đồng thời sẽ không thể tác động đến tình hình chiến trường. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc chuyển giao vũ khí cho Kiev cũng sẽ buộc Mátxcơva phải thực hiện các biện pháp trả đũa cần thiết.

Cuộc điện đàm hôm 16/10 đánh dấu lần tiếp xúc đầu tiên giữa ông Putin và ông Trump kể từ sau khi họ gặp nhau trực tiếp tại Anchorage (Alaska) vào giữa tháng 8 để thảo luận về xung đột Ukraine, cũng như khôi phục quan hệ song phương.

Mátxcơva ám chỉ rằng kể từ hội nghị thượng đỉnh, đã có sự giảm sút đáng kể trong giao tiếp với Washington. Tuy nhiên, các quan chức Nga tuyên bố tiến trình Alaska "chưa kết thúc" và "tinh thần Anchorage" vẫn “duy trì“.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Mỹ #Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine

