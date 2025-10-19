Tổng thống Zelensky: Ukraine vẫn cần đảm bảo an ninh của Mỹ

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần đảm bảo an ninh từ Mỹ vì hiện tại "chỉ có Tổng thống Trump mới có thể đối thoại với Nga" .

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các cuộc thảo luận về an ninh cho Ukraine đang tiến triển, trong đó, đảm bảo an ninh từ phía châu Âu gần như đã hoàn tất về mặt giấy tờ, tuy nhiên Ukraine vẫn cần một cơ chế đảm bảo an ninh từ Mỹ.

"Thật tốt khi chúng ta thảo luận về các đảm bảo an ninh và Mỹ không phản đối đàm phán hòa bình. Phía châu Âu gần như đã sẵn sàng, gần như trên giấy tờ, bao gồm những gì các đối tác châu Âu có thể cung cấp", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, Kiev cần sự đảm bảo an ninh từ Washington vì "hiện nay chỉ có Mỹ mới có thể đàm phán với Nga. Chỉ Tổng thống Trump mới có thể đối thoại với Nga, và điều này rất quan trọng".

Được biết, sau cuộc gặp với Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky đã có cuộc điện đàm với một số lãnh đạo các quốc gia châu Âu. Nhà lãnh đạo Ukraine sau đó xác nhận cuộc thảo luận có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Na Uy, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Thủ tướng Ba Lan.

Theo ông Zelensky, các cuộc thảo luận tập trung vào cơ chế đảm bảo an ninh, hợp tác phòng không và chương trình PURL (Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine).

"Tổng thống Trump đã mở đường cho chương trình này, châu Âu hiện đang tài trợ cho các hệ thống vũ khí của Mỹ", ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi về vấn đề cung cấp tên lửa Tomahawk, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết tại cuộc họp báo rằng Ukraine và Mỹ đã thống nhất tạm thời không công khai thảo luận về việc cung cấp các hệ thống vũ khí tầm xa. Ông cho hay, Washington không mong muốn làm leo thang căng thẳng trong khu vực.