Thế giới

Google News

Cuộc gặp căng thẳng tại Nhà Trắng: Khi chiến lược của Ukraine vấp phải giới hạn của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Cuộc gặp gần đây tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra rất “căng thẳng”, khi ông Zelensky không thể đảm bảo việc Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, Axios đưa tin.

68f343aa203027732a41ebbb.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng. (Ảnh: Getty Images)

Theo hai nguồn thạo tin, trong cuộc gặp ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Trump nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng ông không có kế hoạch cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev, “ít nhất là vào lúc này”.

Cuộc đàm phán kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi và được một nguồn tin mô tả là “không dễ dàng”. Một nguồn tin khác lại cho là “tệ hại”, đôi lúc “có phần xúc động”.

"Không ai la hét, nhưng ông Trump tỏ ra cứng rắn", một nguồn tin nói với Axios. Phiên họp kết thúc đột ngột khi ông Trump được cho là tuyên bố: "Tôi nghĩ chúng ta xong rồi. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra vào tuần tới", có thể ám chỉ đến các cuộc đàm phán Nga - Mỹ trong tương lai gần.

Phát biểu với các phóng viên sau đó, Tổng thống Zelensky từ chối trả lời các câu hỏi về việc chuyển giao Tomahawk, chỉ nói rằng Mỹ "không muốn leo thang".

Tổng thống Trump nói rằng "không dễ dàng" để Washington cung cấp tên lửa, vì nước này vẫn cần duy trì nguồn vũ khí của riêng mình để tự vệ. Ông cũng thừa nhận việc cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga có thể dẫn đến leo thang căng thẳng.

Mátxcơva đã cảnh báo không nên cung cấp tên lửa cho Ukraine, lập luận rằng chúng sẽ "không giúp thay đổi tình hình trên chiến trường" nhưng sẽ "làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng giải quyết hòa bình", và gây tổn hại đến quan hệ Nga - Mỹ.

Tổng thống Zelensky đã thuyết phục Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk - loại có tầm bắn tối đa 2.500 km - trong nhiều tuần, khẳng định Ukraine sẽ chỉ sử dụng chúng nhằm vào các mục tiêu quân sự để gia tăng áp lực lên Nga và hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky diễn ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin. Trong đó, hai bên đều ra tín hiệu về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest (Hungary) trong tương lai gần.

Minh Hạnh
RT, Axios
#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Tổng thống Mỹ Donald Trump #tên lửa Tomahawk #Nhà Trắng

