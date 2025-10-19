Châu Âu chuẩn bị triển khai 'lá chắn không gian'

TPO - Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch thiết lập một "lá chắn không gian" nhằm bảo vệ các vệ tinh quân sự và thông tin liên lạc của khối trong trường hợp xảy ra các cuộc xung đột tiềm tàng.

Ủy ban châu Âu (EC) tiết lộ dự án trên là một phần trong dự thảo Lộ trình sẵn sàng quốc phòng mới được công bố vào hôm thứ Năm (16/10). Dự án này là phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh "Nga quân sự hóa" và Mỹ chuyển trọng tâm ra khỏi châu Âu.

Theo báo cáo, lá chắn không gian sẽ được tích hợp với hệ thống định vị vệ tinh và thông tin liên lạc của EU. Hệ thống sẽ tập trung vào nhận thức không gian, chống nhiễu và giả mạo, cũng như các hoạt động trong không gian như tiếp nhiên liệu.

Thông tin về ngân sách cho sáng kiến ​​cũng như danh sách các quốc gia thành viên, đối tác công nghiệp liên quan vẫn chưa được tiết lộ.

Kế hoạch lập lá chắn phòng không được EU đưa ra sau khi Anh, Đức và Pháp cáo buộc Nga đã theo dõi hoặc cố gắng gây nhiễu vệ tinh quân sự của họ. Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận, nhưng luôn phản đối việc vũ khí hóa không gian, khẳng định các hoạt động của Nga luôn tuân thủ luật pháp quốc tế.

Lộ trình của kế hoạch mới được xây dựng dựa trên gói Tái vũ trang châu Âu, nhằm mục đích huy động tới 800 tỷ euro (933 tỷ USD) để mở rộng quân đội EU.

Hồi đầu tháng này, tờ Politico đưa tin Ủy ban châu Âu đề xuất bốn dự án quốc phòng quan trọng, bao gồm dự án "Bức tường chống máy bay không người lái" để tăng cường năng lực phòng thủ của liên minh.

Ấn phẩm này lưu ý, ngoài xây dựng "Bức tường không người lái" (Drone Wall), tài liệu cũng đề cập đến ba dự án khác, bao gồm: Giám sát sườn phía Đông (Eastern Flank Watch) - nhằm phát hiện các mối đe dọa bao gồm các hoạt động kết hợp và xâm nhập bằng máy bay không người lái; Lá chắn phòng không (Air Defence Shield) - một dự án chung của EU nhằm tăng cường năng lực phòng không, phòng thủ tên lửa, và Lá chắn không gian (Defence Space Shield) - hỗ trợ khả năng của khối trong lĩnh vực giám sát không gian, theo dõi các mối đe dọa.