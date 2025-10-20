Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Tin tặc đánh cắp dữ liệu tuyệt mật từ 8 căn cứ quân sự Anh

Quỳnh Như

TPO - Anh đã mở cuộc điều tra về một cuộc tấn công mạng quy mô lớn khiến tin tặc có thể truy cập vào dữ liệu mật từ 8 căn cứ quân sự của nước này.

Tờ Daily Mail hôm 19/10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh đang điều tra các cáo buộc có liên quan đến việc tin tặc Nga đánh cắp dữ liệu tuyệt mật về các căn cứ quân sự và phát tán chúng lên Dark web.

Theo hãng tin Anh, tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống lưu trữ của Dodd Group, đơn vị cung cấp dịch vụ và bảo trì kỹ thuật cho các cơ sở quân sự. Các tập tin bị đánh cắp được cho là chứa thông tin chi tiết về 8 căn cứ quân sự của Anh, bao gồm không quân và hải quân, cũng như tên và địa chỉ email của các quân nhân. Trong số các địa điểm bị nhắm đến có Căn cứ Không quân Lakenheath ở Suffolk, nơi có các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

b798d493-3d67-489c-a051-cf276cb036ba.jpg

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: "Chúng tôi đang tích cực điều tra các khiếu nại cho rằng thông tin liên quan đến Bộ Quốc phòng đã bị công bố trên Dark Web. Để bảo vệ thông tin hoạt động nhạy cảm, chúng tôi sẽ không bình luận thêm về chi tiết này".

Quan chức này lưu ý rằng, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, với các chuyên gia an ninh mạng đánh giá quy mô của vụ vi phạm và những rủi ro tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia.

Đại diện Dodd Group cho biết: "Dodd Group gần đây đã gặp phải sự cố khi một bên thứ ba trái phép đã truy cập tạm thời vào một phần hệ thống nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các biên tập ngay lập tức để ngăn chặn sự cố, nhanh chóng bảo mật hệ thống và thuê một công ty giám định công nghệ thông tin chuyên nghiệp để điều tra. Chúng tôi đang liên hệ với khách hàng, đồng thời đã thông báo cho các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật có liên quan".

Quỳnh Như
Pravda
