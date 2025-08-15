Người phụ nữ bị lừa khoản tiền lớn sau khi tham gia câu lạc bộ ghép đôi trên mạng

TPO - Người phụ nữ ở Đà Nẵng bị lừa mất 80 triệu đồng vì tham gia một "Câu lạc bộ ghép đôi" trên mạng xã hội Facebook và được yêu cầu chuyển tiền được duyệt tham gia. Khi mang 20 triệu đồng đến ngân hàng để tiếp tục chuyển cho đối tượng lừa đảo thì nạn nhân may mắn được nhân viên ngân hàng phát hiện và báo cho công an, kịp thời ngăn chặn thiệt hại.

Ngày 15/8, Công an xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo khi nạn nhân mang tiền đến ngân hàng để chuyển. Ảnh CA

Theo đó, sáng 12/8, tại Phòng giao dịch Agribank Chi nhánh Nông Sơn, một khách hàng đến yêu cầu chuyển khoản 20 triệu đồng.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, giao dịch viên đã cảnh báo, thuyết phục khách hàng tạm dừng giao dịch và lập tức thông báo cho Công an xã Nông Sơn.

Tiếp nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt xác minh. Nạn nhân cho biết đã tham gia một "Câu lạc bộ ghép đôi" trên mạng xã hội Facebook và được yêu cầu chuyển 5 triệu đồng để được duyệt tham gia.

Sau đó, đối tượng lấy lý do thao tác sai và liên tục yêu cầu chuyển thêm tiền để hoàn tất thủ tục phát sinh. Tin lời, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng lên tới 80 triệu đồng.

Khi chuẩn bị chuyển thêm 20 triệu đồng nữa, nạn nhân may mắn được nhân viên ngân hàng phát hiện và báo cho công an, kịp thời ngăn chặn thiệt hại.