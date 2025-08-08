Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Kịp thời can ngăn cụ bà chuyển 450 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, nhờ sự cảnh giác, nhanh trí của một nhân viên chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng của một bà cụ được ngăn chặn.

pt.jpg
Nhờ sự nhanh trí của nhân viên ngân hàng đã ngăn bà cụ chuyển 450 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, khoảng 14 giờ, ngày 6/8, chị Nguyễn Thị Nhung, nhân viên phòng dịch của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phát hiện bà Lê Thị H (78 tuổi, trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đến phòng giao dịch đề nghị chuyển 450 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng với biểu hiện tâm lý sợ hãi, lo lắng.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, chị Nhung đã liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định bà H đã bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa, cho rằng bà liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền để “phong tỏa tài sản”, nếu không sẽ bị bắt.

Do hoảng sợ, bà H đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm để làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Rất may, với sự nhanh trí của chị Nhung và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi giao dịch chuyển tiền hoàn tất. Ngân hàng đã khẩn trương thực hiện phong tỏa tài khoản liên quan để tránh bị các đối tượng chiếm đoạt.

Tại buổi làm việc, Công an đã giải thích cho bà H hiểu rõ thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, cảnh báo bà H tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các số điện thoại lạ, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án…

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Viết Hà
#lừa đảo qua mạng #ngân hàng #chuyển tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục