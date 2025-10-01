Công an Tây Ninh 'dẹp' nhóm thanh thiếu niên mang hung khí diễu phố

TPO - Ngày 1/10, Công an phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh truy xét, xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, rạng sáng 29/9, người dân phường Tân Ninh (TP. Tây Ninh cũ) hốt hoảng khi chứng kiến một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, nẹt pô, chạy tốc độ cao, vừa la hét vừa cầm hung khí thị uy trên đường phố. Sự việc khiến an ninh trật tự tại khu vực và các phường lân cận bị ảnh hưởng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Ninh đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và triển khai lực lượng truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác minh, mời làm việc 17 trong số 18 đối tượng liên quan.

Nhóm thanh thiếu niên cùng số tang vật bị thu giữ.

Tang vật thu giữ gồm 8 xe máy, 1 cây chĩa, 1 bình xịt hơi cay, 2 kiếm Nhật, 2 dao tự chế và 1 cây rựa. Qua đấu tranh, nhóm thanh thiếu niên khai nhận đã chuẩn bị hung khí, chạy xe tốc độ cao nhằm gây rối, tìm người để đánh nhau.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được Công an phường Tân Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.