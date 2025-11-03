Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên đi xe máy bằng chân

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xác minh, triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi dùng chân điều khiển xe máy, lạng lách, đánh võng.

Nhóm thanh thiếu niên dùng chân điều khiển xe máy

Ngày 3/11, Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã triệu tập 4 thanh thiếu niên lên làm việc liên quan đến hành vi lạng lách đánh võng, điều khiển xe máy bằng chân.

Trước đó, trên không gian mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy đánh võng, lạng lách và thậm chí buông cả hai tay, điều khiển xe bằng chân.

Sự việc trên được ghi lại tại đoạn đường gần khu du lịch Vinpearl Cửa Sót, xã Lộc Hà. Sau khi clip này đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ, cho rằng hành vi trên thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng bản thân và người xung quanh.

Công an xã Lộc Hà xác định người điều khiển xe máy BKS 38AL-025.77 là L.D.M.Q (SN 2008, trú thôn Yên Điềm), chở theo N.Đ.Q (SN 2008, trú thôn Hồng Thịnh, chủ xe), cả hai đều là học sinh lớp 12 Trung tâm GDTX cơ sở 2.

69076bb1526f0-2295.jpg
Nam thanh niên dùng chân điều khiển xe máy.

Trong quá trình di chuyển, L.D.M.Q lạng lách, đánh võng, buông tay lái điều khiển xe bằng chân, còn N.Đ.Q không đội mũ bảo hiểm. Toàn bộ hành vi được L.V.H (SN 2008, trú thôn Yên Điềm) chở L.D.H.D (SN 2008, cùng thôn) quay video và đăng lên Facebook cá nhân.

69076c3b2149e.jpg
Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xác minh, triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi dùng chân điều khiển xe máy, lạng lách, đánh võng.

Công an xã Lộc Hà đã triệu tập 4 trường hợp trên để làm việc, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ clip, viết cam kết không tái phạm.

Công an xã cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường phối hợp trong việc quản lý, giáo dục con em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #lạng lách #nhóm thanh thiếu niên lạng lách #Lạng lách đánh võng trên quốc lộ #triệu tập #đi xe máy bằng chân

Xem thêm

Cùng chuyên mục