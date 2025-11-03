Công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên đi xe máy bằng chân

Nhóm thanh thiếu niên dùng chân điều khiển xe máy

Ngày 3/11, Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã triệu tập 4 thanh thiếu niên lên làm việc liên quan đến hành vi lạng lách đánh võng, điều khiển xe máy bằng chân.

Trước đó, trên không gian mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy đánh võng, lạng lách và thậm chí buông cả hai tay, điều khiển xe bằng chân.

Sự việc trên được ghi lại tại đoạn đường gần khu du lịch Vinpearl Cửa Sót, xã Lộc Hà. Sau khi clip này đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người phẫn nộ, cho rằng hành vi trên thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng bản thân và người xung quanh.

Công an xã Lộc Hà xác định người điều khiển xe máy BKS 38AL-025.77 là L.D.M.Q (SN 2008, trú thôn Yên Điềm), chở theo N.Đ.Q (SN 2008, trú thôn Hồng Thịnh, chủ xe), cả hai đều là học sinh lớp 12 Trung tâm GDTX cơ sở 2.

Nam thanh niên dùng chân điều khiển xe máy.

Trong quá trình di chuyển, L.D.M.Q lạng lách, đánh võng, buông tay lái điều khiển xe bằng chân, còn N.Đ.Q không đội mũ bảo hiểm. Toàn bộ hành vi được L.V.H (SN 2008, trú thôn Yên Điềm) chở L.D.H.D (SN 2008, cùng thôn) quay video và đăng lên Facebook cá nhân.

Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xác minh, triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi dùng chân điều khiển xe máy, lạng lách, đánh võng.

Công an xã Lộc Hà đã triệu tập 4 trường hợp trên để làm việc, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ clip, viết cam kết không tái phạm.

Công an xã cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường phối hợp trong việc quản lý, giáo dục con em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ.