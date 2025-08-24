Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Công an Đồng Nai bắt trùm giang hồ Tuấn trọc

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tuấn trọc thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự, lợi dụng danh nghĩa dân anh chị để tranh chấp đất đai.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Chuyển (thường gọi là Tuấn trọc, 51 tuổi), trú tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai về hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất ANTT tại địa phương.

tun-troc-2.jpg
Tuấn trọc cùng đàn em trong vụ gây rối

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Trần Văn Chuyển cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu vực tổ 41B, khu phố 8, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

tuan-troc-1.jpg
Đối tượng Tuấn trọc có hành vi gây rối trật tự

Theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Tân Triều tổ chức đấu tranh, củng cố tài liệu, truy bắt. Đến khoảng 12h ngày 22/8, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Chuyển khi đối tượng này đang bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Chuyển, thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

tuan-troc-2.jpg
Cơ quan chức năng thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Tuấn trọc

Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Chuyển (Tuấn trọc) là đối tượng hình sự có 3 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Chuyển thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng danh nghĩa dân anh chị để tranh chấp đất đai, xem thường pháp luật, gây mất ANTT tại địa phương.
Công an điều tra cũng kêu gọi quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác, hỗ trợ lực lượng Công an phát hiện các đối tượng đang bỏ trốn. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng còn lại có liên quan ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Mạnh Thắng
#Tuấn trọc #Đồng Nai #bắt giữ #gây rối trật tự #tranh chấp đất đai #tội phạm hình sự #công an Đồng Nai

