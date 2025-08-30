Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Liên tiếp xảy ra va chạm, sự cố trên cao tốc đoạn qua Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9, trên tuyến cao tốc đi qua địa phận tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra va chạm, sự cố giao thông nhiều đoạn ùn ứ, xe cộ di chuyển khó khăn hàng giờ.

img-7843.jpg
Hiện trường vụ hai ô tô 7 chỗ va chạm. Ảnh: Anh Trí.

Ngày 30/8, lượng phương tiện từ TPHCM đổ về các tỉnh miền Trung tăng cao khiến giao thông trên 2 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tiếp gặp tai nạn, nhiều đoạn ùn ứ, xe phải di chuyển chậm.

img-7845.jpg
Cao tốc đoạn qua Lâm Đồng ùn ứ nhiều giờ.

Sáng cùng ngày, tại km33+300 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng), hai ô tô 7 chỗ va chạm khi đang lưu thông cùng chiều, dừng lại ngay sát dải phân cách cứng. Sự cố khiến hàng dài phương tiện ùn lại phía sau.

img-7842.jpg
Ô tô 4 chỗ lao khỏi cao tốc, rơi xuống lề đường đất.

Đến khoảng 12h trưa, tại km140 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một ô tô lưu thông theo hướng Nam - Bắc tông phải biển báo khiến phần đầu xe hư hỏng nặng, nằm cách nút giao Vĩnh Hảo khoảng 6km. Sự việc khiến nhiều xe khác phải nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua khu vực.

Tiếp đó, lúc 14h20 cùng ngày, tại km176 (đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng), một ô tô hướng Nam - Bắc bất ngờ lao khỏi cao tốc, rơi xuống lề đường đất, phần đầu xe biến dạng. Rất may, người trong xe kịp thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 - Cục CSGT đã nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông, đặt cảnh báo và phối hợp xử lý hiện trường, đảm bảo lưu thông thông suốt trong đợt cao điểm nghỉ lễ.

Thái Lâm
