Khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 15 người thương vong tại Sơn La

TPO - Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng đến hiện trường, cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 15 người thương vong.

Theo thông tin từ Bộ Công an, vào khoảng 23h30 ngày 21/2, tại Km235+100 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô khách mang biển kiểm soát 26F-009.08 do Nguyễn Đình Hùng (SN 1983, cư trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển, đi theo hướng Sơn La – Hà Nội, và một tổ hợp xe đầu kéo mang biển kiểm soát 36C-095.93 kéo sơ-mi rơ-mooc biển số 36R-004.73, do Đỗ Xuân Thành điều khiển, đi chiều ngược lại.

Hậu quả của vụ tai nạn là 6 người thiệt mạng, bao gồm 5 hành khách trên xe khách và lái xe đầu kéo Đỗ Xuân Thành; 9 người bị thương và 2 ô tô bị hư hỏng nặng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của tài xế Hùng cho thấy âm tính. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do tài xế Nguyễn Đình Hùng không làm chủ được tốc độ khi lái xe qua đoạn đường cua, gặp trời mưa, mặt đường trơn trượt, khiến phần đuôi xe khách văng vào đầu xe đầu kéo đi ngược chiều.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu hộ các nạn nhân. Do điều kiện thời tiết và địa hình miền núi, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn, nhưng đến 06h00 ngày 22/02, công tác khắc phục hiện trường cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ, hỗ trợ nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng thời, Bộ Công an cũng tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2025, đặc biệt chú trọng tuần tra kiểm soát ở các tuyến đường trọng điểm, đèo dốc, và khung giờ thường xuyên xảy ra tai nạn, nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là liên quan đến xe khách.

Về sự việc này, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng đến hiện trường, cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1983, trú tại Mỹ Đức, TP. Hà Nội) lái xe ô tô khách gây tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sặp Vạt (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).