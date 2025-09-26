Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ lĩnh 9 năm 6 tháng tù

TPO - Trịnh Tiến Dũng- tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ hồi tháng 8/2024, vừa bị Tòa án tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù.

Chiều 25/9, HĐXX TAND Khu vực 2 - TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Trịnh Tiến Dũng (35 tuổi, quê An Giang) 9 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị cáo Trịnh Tiến Dũng tại phiên tòa.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Dũng đã vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ, gây thiệt hại về tài sản rất lớn cho người khác nên cần có hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

HĐXX đánh giá quá trình điều tra truy tố và tại phiên toà, bị cáo Trịnh Tiến Dũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khi lượng hình.

Ngoài án phạt tù bị cáo Dũng, HĐXX cũng tuyên buộc chủ xe tải phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Giành quyền khởi kiện cho những người liên quan khởi kiện đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng một vụ án dân sự.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo cáo trạng, chiều 8/8/2024, Trịnh Tiến Dũng điều khiển xe tải chở hơn 22 tấn hàng từ quận 7 (cũ) sang TP Thủ Đức (cũ). Khi xe xuống được một phần hai dốc cầu, Dũng đạp thắng xe để giảm tốc thì phát hiện nổ ống hơi của bầu phanh khiến xe mất kiểm soát, lao dốc với tốc độ cao.

Xe của bị cáo Dũng đâm liên tiếp vào 7 ôtô đi cùng chiều. 1 công nhân vệ sinh trên cầu bị xe hất văng, thương tích nhẹ. 2 xe chiếc ôtô bốc cháy, hư hỏng hoàn toàn; 3 chiếc khác cùng hai xe đầu kéo bị hư hỏng nặng; trong đó có xe Volvo, Mercedes... tổng thiệt hại là hơn 7,4 tỷ đồng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cáo trạng xác định, xe tải do bị cáo Dũng điều khiển chở vượt 7,7 tấn so với tải trọng cho phép của xe (14,4 tấn). Hàng hóa vượt tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường 31,7%; vượt tải trọng trục 52,6% và vượt khối lượng hàng chuyên chở 52,8%. Xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia giao thông, chở vượt tải trọng cho phép dẫn đến hệ thống phanh bị hư hỏng là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.