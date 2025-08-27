Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Yêu cầu điều tra bổ sung vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ

TPO - Tòa án quyết định điều tra bổ sung vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Phú Mỹ.

Hôm nay (27/8), HĐXX TAND Khu vực 2 TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ bị cáo Trịnh Tiến Dũng (35 tuổi, quê Kiên Giang) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Lý do trả hồ sơ là để điều tra bổ sung.

tai-nan-lien-hoan-cau-phu-my3-5836-6509.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, tại phiên tòa, đại diện Viện KSND Khu vực 2 TPHCM đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Trịnh Tiến Dũng mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù.

Theo cáo trạng, chiều 8/8/2024, Trịnh Tiến Dũng điều khiển xe tải chở hơn 22 tấn hàng từ quận 7 (cũ) sang TP Thủ Đức (cũ). Khi xe xuống được một phần hai dốc cầu Phú Mỹ, Dũng đang giảm tốc thì ống hơi của bầu phanh nổ khiến xe mất kiểm soát, lao dốc với tốc độ cao.

tai-nan-lien-hoan-cau-phu-my-6013-4280.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Xe của bị cáo Dũng đâm liên tiếp vào 7 ôtô đi cùng chiều. 1 công nhân vệ sinh trên cầu bị xe hất văng, thương tích nhẹ. 2 xe chiếc ôtô bốc cháy, hư hỏng hoàn toàn; 3 chiếc khác cùng hai xe đầu kéo bị hư hỏng nặng; trong đó có xe Volvo, Mercedes... Tổng thiệt hại tài sản là hơn 7,4 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, xe tải do bị cáo Trịnh Tiến Dũng điều khiển chở vượt 7,7 tấn so với tải trọng cho phép của xe (14,4 tấn). Hàng hóa vượt tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường 31,7%; vượt tải trọng trục 52,6% và vượt khối lượng hàng chuyên chở 52,8%. Xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia giao thông, chở vượt tải trọng cho phép dẫn đến hệ thống phanh bị hư hỏng là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Tân Châu
#Cầu Phú Mỹ #Tai nạn giao thông #Xét xử #Viện Kiểm sát #Điều tra

