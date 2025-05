Xót xa gia cảnh bé trai 11 tuổi bị tai nạn giao thông, 7 lần mổ sọ giành lại sự sống

TPO - "Đêm nào nó cũng ôm đầu la hét. Làm cha mẹ, nhìn con như vậy chỉ biết khóc. Từ sau tai nạn đó, con tôi không còn là chính nó nữa. Nó từng hôn mê suốt 8 tháng và phải trải qua 7 lần phẫu thuật", anh Đoàn Đức Linh kể về hành trình giành lại sự sống cho con trai 11 tuổi sau một vụ tai nạn giao thông Tết 2023.

Tổn thương 90% sức khoẻ

Chiều 20/5, phóng viên Tiền Phong tìm đến căn nhà cấp 4 lụp xụp nằm sâu trong ấp Phước Quới (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) của gia đình anh Đoàn Đức Linh (SN 1983). Cháu Đ.N.N. (nay 11 tuổi), là con thứ 2 trong gia đình 7 anh em (6 nam, 1 nữ), lớn lên khỏe mạnh, đi học như bao bạn khác. Tai nạn ập tới đúng vào trưa 30 Tết năm 2023.

Vụ tai nạn giao thông khiến cháu N. bị chấn thương sọ não nặng, phải điều trị liên tục hơn 13 tháng tại nhiều bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM, qua 7 lần phẫu thuật để giành giật sự sống. Kết quả giám định cho thấy, cháu N. bị thương tật vĩnh viễn với tỷ lệ 90%. Rời viện về nhà, cháu N. phải thôi học, trên đầu còn nhiều vết sẹo, chỉ nằm nhà, trở trời lại đau nhức, mất ngủ, la hét giữa đêm.

"Giờ về nhà, N. không thể tự đi lại, cứ nghe tiếng động lớn lại hoảng loạn, gào khóc, không ai có thể chạm vào. Nhiều đêm nó ôm đầu vật vã. Gia đình tôi giờ kiệt quệ cả về tinh thần lẫn vật chất", anh Linh nói.

Nhớ lại vụ tai nạn giao thông vào Tết 2 năm trước, anh Linh kể, khi đó N. đi xe đạp chở em mua nước ở tiệm tạp hóa cách nhà khoảng 700m. Trên đường đi, xe của N. bị xe máy do em H.T.T.H. (nữ, SN 2008, ngụ cùng xã) điều khiển đâm từ phía sau. Cú va chạm khiến N. ngã và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Hơn 1 năm sau tai nạn, cháu N. có 8 tháng trong trạng thái hôn mê, chuyển nhiều bệnh viện để điều trị, từ bệnh viện tỉnh lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, rồi Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Để có hàng trăm triệu đồng tiền chạy chữa giành giật lại sự sống của con trai, gia sản của vợ chồng anh Linh gần như khánh kiệt, phải vay mượn khắp nơi, thậm chí vay nóng 200 triệu đồng.

“Con trai lớn của tôi mới 14 tuổi, học hết lớp 5 cũng phải nghỉ học để ở nhà trông em. Vợ tôi kiếm việc về làm tại nhà, chủ yếu đan giỏ, mỗi ngày kiếm 50 - 60 nghìn đồng. Tôi đi phụ hồ, thu nhập cũng bấp bênh. Có lúc túng quẫn quá, cả nhà phải đóng cửa trốn nợ”, anh Linh tâm sự.

Chị Lâm Thị Lan (vợ anh Linh) cho biết: “Cuộc đời của con tôi coi như tật nguyền suốt đời. Không thể đi lại, vệ sinh cá nhân phải có người hỗ trợ. Của cải trong nhà đã bán hết để lo thuốc thang cho con”.

Gia đình anh Linh nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng liên quan tới xử lý vụ tai nạn. Dù xác định tỷ lệ thương tật của cháu N. tới 90%, ngày 12/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Sóc Trăng) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Dù em H. (lái xe máy gây tai nạn) có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" (Điều 260 Bộ luật Hình sự), nhưng thời điểm gây tai nạn em H. mới 14 tuổi 10 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Trần Thị Bích Thủy (mẹ em H.) cho biết, chiếc xe máy H. đi và gây tai nạn của ông D.P.T. (dượng của H.) cho bà mượn sử dụng. “Khi đem xe về được vài ngày thì con tôi tự lấy chạy và xảy ra tai nạn với cháu N. Gia đình tôi cũng rất chia sẻ với hoàn cảnh của cháu N., dù gia đình tôi cũng rất khó khăn, đã cố gắng để hỗ trợ hơn 40 triệu đồng để cháu N. điều trị", bà Thủy nói. Hiện vợ chồng bà Thủy chỉ đi làm mướn, ai thuê gì làm đó, nhà đang ở cũng đi thuê tá túc qua ngày.

Khó khăn chồng chất

Gia đình anh Linh thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Vợ chồng cưới nhau hơn 20 năm, sống trong căn nhà cấp 4 do cha vợ cất từ 15 năm trước, nay đã xuống cấp. Gánh nặng đè lên 2 vợ chồng anh, khi nuôi 7 người con, còn thuốc men cho cháu N., đã hơn 10 tháng, cháu N. chưa được tái khám vì anh chị không còn xoay sở được tiền.

“Tiền vay nóng chữa trị cho con giờ không còn khả năng trả, chủ nợ thường kéo đến nhà đòi. Có hôm cả nhà phải đóng cửa trốn nợ. Không có thuốc, con tôi đau đầu vật vã, nhất là về đêm”, anh Linh xót xa cảnh mình rồi cảnh con.

Bà Dương Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Tân cho biết, gia đình anh Linh thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

"Từ ngày 1/8/2023, cháu N. được hưởng trợ cấp xã hội 1,25 triệu đồng/tháng, còn chị Lan được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/tháng để nuôi dưỡng con. Vợ chồng anh Linh đều không có việc làm ổn định", bà Ngọc thông tin.

Liên quan vụ tai nạn giao thông trên, sau khi nhận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của công an huyện Châu Thành, gia đình anh Linh đã gửi đơn kiến nghị tới nhiều cơ quan của huyện, tỉnh, trung ương đề nghị xem xét lại. Nhận đơn gia đình, Công an tỉnh Sóc Trăng đã giao Thanh tra Công an tỉnh kiểm tra lại toàn bộ vụ việc.

Về phần dân sự, gia đình anh Linh đã khởi kiện đến TAND huyện Châu Thành, yêu cầu người gây tai nạn bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, chiều 20/5, vợ chồng anh Linh đã ký đơn đề nghị tạm hoãn giải quyết vụ kiện dân sự, chờ kết quả xem xét khởi tố người giao xe.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mới đây, TAND huyện Châu Thành có văn bản kiến nghị đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng xem xét, khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".