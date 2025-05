Thanh niên về xuôi làm thuê bị tai nạn tử vong

TPO - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm vừa xảy ra ở Quảng Bình làm một thanh niên người dân tộc thiểu số tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 18/5, tại Km 568+700, Quốc lộ 15, thuộc địa phận thôn Tây Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô BKS 73HA-5950 do anh Đinh Đ. (SN 2006) trú ở bản Chăm Phu, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch điều khiển và xe ô tô BKS 37A - 238.96 do anh Phan Đăng Phú (trú ở TP. Vinh (Nghệ An) điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, người điều khiển xe mô tô bị ngã xuống đường, tiếp tục va chạm với xe ô tô BKS 73H-005.71, do anh Nguyễn Quý Hợi (SN 1983), trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) điều khiển.

Hậu quả, người điều khiển xe mô tô là anh Đinh Đ. tử vong tại chỗ. Phương tiện bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo lãnh đạo xã Thượng Trạch, anh Đinh Đ. là con đầu trong gia đình 4 anh em người dân tộc Ma Coong. Cha mẹ của anh Đinh Đ. làm nương rẫy và săn bắt, hái, lượm trong rừng, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương.



Được biết, anh Đinh Đ. thường về xuôi ai thuê gì làm nấy, lấy tiền công về phụ giúp cha, mẹ nuôi 3 em nhỏ.