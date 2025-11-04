Đất, đá từ trên núi đổ tràn xuống đường, máy xúc và xe tải lật ngang

TPO - Hai tài xế lái máy xúc và xe tải đang làm công tác khắc phục tuyến đường ven biển sau sạt lở thì bất ngờ bị đất, đá trên núi đổ xuống, đè trúng máy móc khiến hai người bị thương nhập viện cấp cứu.

Tối 4/11, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) xác nhận trong lúc phương tiện đang tham gia khắc phục sự cố sạt lở đất, đá trên tuyến đường ven biển, bất ngờ đất, đá từ trên núi tiếp tục đổ tràn xuống khiến tài xế lái máy xúc và xe tải bị thương nặng.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h40 cùng ngày tại Km84+700, tuyến đường tỉnh 547 (ĐT.547 - còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh), thuộc địa phận xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Máy múc và xe tải lật nghiêng khi bị đất đá tràn đổ xuống.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở.

Vào thời điểm trên, khi máy xúc và ô tô tải đang thực hiện xử lý lượng đất, đá bị sạt lở xuống đường ven biển để thông tuyến giao thông thì bất ngờ đất, đá từ trên núi đổ xuống, khiến anh Võ Thành Trung (thôn Kim Sơn) và anh Phan Thành Nguyên (thôn Lê Lợi, cùng trú xã Kỳ Xuân) bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe tải bị lật nghiêng, máy múc bị đá đè ngang thân máy.

Ngành chức năng đã cắm biển báo cấm đường tại khu vực sạt lở.

“Trong hai tài xế, có một người bị gãy chân, người còn lại gãy tay, hiện được cấp cứu tại bệnh viện. Những ngày qua, Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài, đặc biệt vị trí này có nhiều ‘đá mồ hôi’ nên dễ xảy ra sạt lở”, đại diện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) cho biết.

Hiện Sở Xây dựng đã cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến xảy ra sạt lở, đồng thời phân luồng từ xa để đảm bảo an toàn giao thông.

Còn việc khắc phục sự cố sạt lở cũng được ngành chức năng tạm thời dừng lại, chờ thời tiết ổn định mới có thể triển khai tiếp.