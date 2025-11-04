Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đất, đá từ trên núi đổ tràn xuống đường, máy xúc và xe tải lật ngang

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai tài xế lái máy xúc và xe tải đang làm công tác khắc phục tuyến đường ven biển sau sạt lở thì bất ngờ bị đất, đá trên núi đổ xuống, đè trúng máy móc khiến hai người bị thương nhập viện cấp cứu.

Tối 4/11, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) xác nhận trong lúc phương tiện đang tham gia khắc phục sự cố sạt lở đất, đá trên tuyến đường ven biển, bất ngờ đất, đá từ trên núi tiếp tục đổ tràn xuống khiến tài xế lái máy xúc và xe tải bị thương nặng.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h40 cùng ngày tại Km84+700, tuyến đường tỉnh 547 (ĐT.547 - còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh), thuộc địa phận xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

843ecab936d5ba8be3c4.jpg
Máy múc và xe tải lật nghiêng khi bị đất đá tràn đổ xuống.
f890a550063d8a63d32c.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở.

Vào thời điểm trên, khi máy xúc và ô tô tải đang thực hiện xử lý lượng đất, đá bị sạt lở xuống đường ven biển để thông tuyến giao thông thì bất ngờ đất, đá từ trên núi đổ xuống, khiến anh Võ Thành Trung (thôn Kim Sơn) và anh Phan Thành Nguyên (thôn Lê Lợi, cùng trú xã Kỳ Xuân) bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe tải bị lật nghiêng, máy múc bị đá đè ngang thân máy.

43adfc70c11c4d42140d.jpg
Ngành chức năng đã cắm biển báo cấm đường tại khu vực sạt lở.

“Trong hai tài xế, có một người bị gãy chân, người còn lại gãy tay, hiện được cấp cứu tại bệnh viện. Những ngày qua, Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài, đặc biệt vị trí này có nhiều ‘đá mồ hôi’ nên dễ xảy ra sạt lở”, đại diện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) cho biết.

Hiện Sở Xây dựng đã cấm người và phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến xảy ra sạt lở, đồng thời phân luồng từ xa để đảm bảo an toàn giao thông.

Còn việc khắc phục sự cố sạt lở cũng được ngành chức năng tạm thời dừng lại, chờ thời tiết ổn định mới có thể triển khai tiếp.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #sạt lở #sạt lở đất #mưa lũ #sạt lở đất ở Hà Tĩnh #đường ven biển #Đang khắc phục sạt lở để thông đường #đất đá đổ sập khiến hai người bị thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục