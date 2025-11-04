Cận cảnh hiện trường sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp xe bán tải, nhiều trang trại

TPO - Sau mưa lớn kéo dài, núi Rú Rác (Hà Tĩnh) sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp 3 trang trại, xe bán tải cùng nhiều tài sản của người dân.