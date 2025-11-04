Cận cảnh hiện trường sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp xe bán tải, nhiều trang trại

TPO - Sau mưa lớn kéo dài, núi Rú Rác (Hà Tĩnh) sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp 3 trang trại, xe bán tải cùng nhiều tài sản của người dân.
Hàng ngàn mét khối đất, đá từ núi đổ xuống đường. Đến nay chính quyền xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Do đất đá vẫn đang sạt lở nên các lực lượng vẫn chưa thể tiếp cận được sâu.
Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khu vực này đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều khối lượng đất đá từ đỉnh núi đổ xuống vùi lấp nhiều diện tích trang trại, nhà ở của người dân. Được biết, khu vực Rú Rác từng xuất hiện dấu hiệu mất an toàn.
Chính quyền xã Cẩm Trung nhận định, khu vực đồi núi này sẽ tiếp tục sạt lở nếu mưa lớn kéo dài thêm. Trước diễn biến đó, chính quyền địa phương đưa ra khuyến cáo người dân không nên lại gần khu vực núi sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.