Cận cảnh hiện trường sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp xe bán tải, nhiều trang trại

Hoài Nam

TPO - Sau mưa lớn kéo dài, núi Rú Rác (Hà Tĩnh) sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp 3 trang trại, xe bán tải cùng nhiều tài sản của người dân.

021fca7b2823a47dfd32.jpg
Vào sáng 3/11, người dân địa phương nghe tiếng động lớn phát ra tại khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung. Ngay sau đó, nhiều người dân tại thôn đến xem thì phát hiện nhiều khối lượng lớn đất đá vùi lấp 3 trang trại nuôi dê, hươu, gà, cá và cây trồng.
1073a27b491cc5429c0d.jpg
Theo thống kê ban đầu, khu vực xảy ra sạt lở rộng khoảng 3ha, có 3 mỏ chế biến đá và 5 trại sản xuất tổng hợp dưới. Có 3 trang trại bị ảnh hưởng. Một số vật nuôi như dê, hươu, gà, cá bị vùi lấp cùng nhiều công trình phụ trợ bị sập và tài sản hư hại.
0b78400eab6927377e78.jpg
Nhiều tài sản bên trong trang trại và nhà dân bị ảnh hưởng sau vụ núi sạt lở, may mắn vụ việc không có thương vong về người.
3572551360344657957.jpg
Một xe bán tải bị đất đá vùi lấp đã được lực lượng chức năng cẩu ra khỏi khu vực. May mắn lớn nhất là vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.
09cff6cc2eaba2f5fbba.jpg
Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa toàn bộ khu vực Rú Rác và cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân đi vào vùng nguy hiểm do sạt lở vẫn có nguy cơ tiếp diễn.
e04b53408b2707795e36.jpg
4da5ee637d04f15aa815.jpg
Hàng ngàn mét khối đất, đá từ núi đổ xuống đường. Đến nay chính quyền xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Do đất đá vẫn đang sạt lở nên các lực lượng vẫn chưa thể tiếp cận được sâu.
11abeea436c3ba9de3d2.jpg
edfa3d65e502695c3013.jpg
Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, khu vực này đã bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều khối lượng đất đá từ đỉnh núi đổ xuống vùi lấp nhiều diện tích trang trại, nhà ở của người dân. Được biết, khu vực Rú Rác từng xuất hiện dấu hiệu mất an toàn.
934a3ce3e48468da3195.jpg
d8e492704a17c6499f06.jpg
Chính quyền xã Cẩm Trung nhận định, khu vực đồi núi này sẽ tiếp tục sạt lở nếu mưa lớn kéo dài thêm. Trước diễn biến đó, chính quyền địa phương đưa ra khuyến cáo người dân không nên lại gần khu vực núi sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #sạt lở #sạt lở núi ở Hà Tĩnh #đường sạt lở nghiêm trọng #núi sạt lở Hà Tĩnh #mưa lớn kéo dài #Rú Rác

