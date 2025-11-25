Giải cứu hai người mắc kẹt trong cabin xe tải lật trên đèo ở Lâm Đồng

TPO - Các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giải cứu thành công hai người đàn ông bị mắc kẹt trong cabin xe tải lật trên đèo Phú Sơn.

Chiều 25/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng cứu nạn đã phối Công an xã Phú Sơn Lâm Hà giải cứu thành công hai người mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật trên đèo Phú Sơn.

Các lực lượng chức năng giải cứu 2 người. Ảnh: PN.

Trước đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, xe tải biển số 66G-006.72 chở hàng chục tấn cà phê bất ngờ lật tại khu vực đầu đèo Phú Sơn. Tài xế Phạm Văn Dợn và phụ xe Phan Minh Nghĩa (cùng SN 1985, trú tỉnh Vĩnh Long) bị kẹt cứng trong cabin.

Nhận tin báo, Đội PCCC&CNCH Khu vực 2 huy động 2 xe chuyên dụng và 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai cứu nạn. Đến khoảng 10h20, các lực lượng giải cứu được người đầu tiên và đến 11h02 đưa nạn nhân còn lại ra ngoài an toàn. Cả hai được bàn giao cho lực lượng y tế, sức khỏe ổn định.

Người dân xã Phú Sơn Lâm Hà hỗ trợ hốt cà phê. Ảnh: PN.

Bà Đinh Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Đồng cho biết, xe tải gặp nạn làm cà phê đổ tràn xuống đường. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ thu gom, sau đó bàn giao đầy đủ số cà phê cho doanh nghiệp. Hai nạn nhân cũng được chăm sóc tại trạm y tế xã, chờ người nhà đến đón.