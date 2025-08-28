Xe container mất phanh lật chắn ngang đường, đèo Bảo Lộc tắc nhiều giờ

TPO - Một chiếc container mất thắng khi đổ đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã tông liên tiếp vào 2 ô tô rồi lật ngang chắn kín mặt đường, khiến giao thông trên tuyến đèo huyết mạch ách tắc nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc (xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng) vào khoảng 8h10 sáng nay (28/8).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, khi đang đổ đèo, xe container biển số 50H.545.** bất ngờ mất phanh tại khúc cua Km 98, lao thẳng vào 2 ô tô chạy cùng chiều rồi lật nghiêng, chắn ngang toàn bộ mặt đường.

Vụ tai nạn khiến cả 3 xe hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người. Sau sự cố, tuyến giao thông đèo Bảo Lộc bị tê liệt, ắc tắc kéo dài nhiều km cả hai chiều.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng Công an xã Đạ Huoai đã nhanh chóng có mặt điều tiết, phối hợp cứu hộ giải phóng hiện trường, nỗ lực khơi thông tuyến đèo trọng yếu này.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 10h cùng ngày (28/8), tuyến đường đèo Bảo Lộc đã được thông một chiều.