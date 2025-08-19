Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tin mới nhất về sức khoẻ các nạn nhân trong vụ lật xe khách trên Quốc lộ 14

Nguyễn Thảo
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ lật xe khách trên Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều người bị thương. Trong đó có 1 bệnh nhân phải cắt bàn tay, 1 bệnh nhân phải cắt cẳng tay, 1 người gãy nhiều xương sườn...

Trưa 19/8, một lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.

345.jpg
Nhân lực Trung tâm Y tế Krông Búk cấp cứu cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.

"Hiện đơn vị đã chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tất cả các bệnh nhân sức khỏe tạm ổn định", lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk thông tin.

Theo vị này, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, đơn vị đã cử tổ cấp cứu lưu động cùng phương tiện đến hiện trường để sơ cứu, đưa các nạn nhân về bệnh viện. Tổng cộng, Trung tâm Y tế Krông Búk tiếp nhận 38 người trong vụ lật xe khách. Trong đó, có 1 bệnh nhân bị mắc kẹt trong xe, sau nhiều giờ cửa xe mới đưa được ra ngoài.

Theo ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện đơn vị đã tiếp nhận 5 bệnh nhân, trong đó có 1 bệnh nhân phải cắt bàn tay, 1 bệnh nhân phải cắt cẳng tay. Sức khỏe các bệnh nhân đang tạm ổn định.

1234.jpg
Sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn.

Theo báo cáo ban đầu của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 5h cùng ngày, ô tô khách giường nằm biển số 50H-550.55 do ông Kim Nươil (SN 1986, trú xã An Ninh, TP Cần Thơ) chở theo 46 người kể cả lái xe lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến Km1714+100 Quốc lộ 14 (thuộc địa phận xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), xe khách bất ngờ lật nghiêng xuống lề đường bên phải khiến 2 người bị dập tay, 1 người gãy nhiều xương sườn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Kết quả kiểm tra, người điều khiển xe khách âm tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn.

Nguyễn Thảo
#lật xe #cấp cứu #điều trị #xe khách #tai nạn #quốc lộ 14 #bác sĩ #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục