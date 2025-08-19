Tin mới nhất về sức khoẻ các nạn nhân trong vụ lật xe khách trên Quốc lộ 14

TPO - Vụ lật xe khách trên Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều người bị thương. Trong đó có 1 bệnh nhân phải cắt bàn tay, 1 bệnh nhân phải cắt cẳng tay, 1 người gãy nhiều xương sườn...

Trưa 19/8, một lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.

Nhân lực Trung tâm Y tế Krông Búk cấp cứu cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.

"Hiện đơn vị đã chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tất cả các bệnh nhân sức khỏe tạm ổn định", lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk thông tin.

Theo vị này, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, đơn vị đã cử tổ cấp cứu lưu động cùng phương tiện đến hiện trường để sơ cứu, đưa các nạn nhân về bệnh viện. Tổng cộng, Trung tâm Y tế Krông Búk tiếp nhận 38 người trong vụ lật xe khách. Trong đó, có 1 bệnh nhân bị mắc kẹt trong xe, sau nhiều giờ cửa xe mới đưa được ra ngoài.

Theo ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện đơn vị đã tiếp nhận 5 bệnh nhân, trong đó có 1 bệnh nhân phải cắt bàn tay, 1 bệnh nhân phải cắt cẳng tay. Sức khỏe các bệnh nhân đang tạm ổn định.

Sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn.

Theo báo cáo ban đầu của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 5h cùng ngày, ô tô khách giường nằm biển số 50H-550.55 do ông Kim Nươil (SN 1986, trú xã An Ninh, TP Cần Thơ) chở theo 46 người kể cả lái xe lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến Km1714+100 Quốc lộ 14 (thuộc địa phận xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), xe khách bất ngờ lật nghiêng xuống lề đường bên phải khiến 2 người bị dập tay, 1 người gãy nhiều xương sườn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Kết quả kiểm tra, người điều khiển xe khách âm tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn.