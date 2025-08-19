Lật xe khách trên quốc lộ 14, nhiều người bị thương nặng

TPO - Đang lưu thông trên đường, một ô tô khách bất ngờ lao xuống lề đường lật nghiêng, nhiều hành khách bị thương nặng

Ngày 19/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông lật xe khách khiến nhiều hành khách bị thương nặng.

Xe khách lật nghiêng khiến nhiều người bị thương

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h cùng ngày, ô tô khách giường nằm biển số 50H-550.55 do ông Kim Nươil (SN 1986, trú xã An Ninh, TP Cần Thơ) chở theo 46 người kể cả lái xe lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến Km1714+100 Quốc lộ 14 (thuộc địa phận xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), xe khách bất ngờ lật nghiêng xuống lề đường bên phải.

Lực lượng chức năng và người dân phá cửa giải cứu hành khách

Ngay sau đó, người dân cùng cơ quan chức năng tại địa phương đã phá kính xe để hỗ trợ đưa người bị nạn ra khỏi xe đi cấp cứu.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Nguyên nhân ban đầu được xác định lái xe không chú ý quan sát. Qua kiểm tra ma tuý và nồng độ cồn, lái xe không có vi phạm.