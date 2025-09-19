Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cô giáo ung thư bị điều đi biệt phái cách nhà 35km được về lại trường cũ

Thu Hiền
TPO - Nữ giáo viên mắc bệnh ung thư bị điều đi biệt phái cách nhà 35km ở Nghệ An đã nhận được thông báo làm thủ tục quay trở lại trường cũ công tác. Đây là diễn biến mới nhất của vụ việc gây xôn xao dư luận được báo chí, trong đó có Tiền Phong phản ánh.

Chiều 19/9, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, đang hoàn tất thủ tục để cô T.T.H., giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn (xã Na Ngoi), người mắc ung thư phúc mạc đi biệt phái đến trường ở xã Hữu Kiệm cách nhà 35km, trở lại công tác tại trường cũ.

“Sau sự việc, Sở đã chỉ đạo nhà trường báo cáo, giải trình. Hiện, Sở đã chỉ đạo trường làm văn bản để đưa cô trở về trường cũ công tác. Đồng thời, Sở đã có 2 văn bản hướng dẫn và chỉ đạo để các trường làm đúng quy định liên quan đến biệt phái giáo viên”, lãnh đạo Sở GD&ĐT nói.

Liên quan đến sự việc, cô H. cho biết, bản thân đã nhận được thông báo làm thủ tục quay trở lại trường cũ công tác. Cô mong muốn được ở lại trường cũ lâu dài để yên tâm công tác, không phải đi biệt phái nữa.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn

Hai năm nay, cô H. bị mắc căn bệnh ung thư phúc mạc, thường xuyên đi hóa trị. Mới đây, cô phải đi biệt phái đến trường tiểu học ở xã Hữu Kiệm, cách nhà 35km.

Trước đó, giải thích với báo chí về sự việc này, ông Lâm Nguyên Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn cho biết, cô H. mắc bệnh ung thư nhưng vẫn nằm trong danh sách cử đi biệt phái.

Theo ông Ngọc, cô H. là trường hợp đặc biệt, dù đã có 25 năm công tác tại trường nhưng chưa đi biệt phái lần nào. “Ba lần trước xét đi biệt phái, cô H. đều được miễn. Trong đợt này, có thêm 2 cô giáo trong trường cũng mắc bệnh ung thư, nếu miễn cho cô H. thì bắt buộc phải miễn biệt phái cho 2 cô còn lại nên rất khó”, ông Ngọc nói.

Dịp này, ngoài Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn, có nhiều trường học vùng cao, biên giới khác cũng có số lượng giáo viên biệt phái lớn như: Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1 (8 người); Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tà Cạ (8 người); Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Tà Cạ (9 người)…

Thu Hiền
