Nghệ An biệt phái hơn 800 giáo viên

TPO - Năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục Nghệ An biệt phái 836 giáo viên. Việc biệt phái được thực hiện nhằm giải quyết bất cập về tỷ lệ, cơ cấu giáo viên giữa các đơn vị.

Ngày 13/9, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, vừa công bố danh sách 836 giáo viên thuộc diện biệt phái từ năm học 2025 - 2026, cụ thể có 142 giáo viên mầm non, 290 giáo viên tiểu học và 404 giáo viên trung học cơ sở.

Theo đó, một số giáo viên được điều động dạy liên trường, tập trung chủ yếu ở các môn tin học, tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật...

Việc biệt phái được thực hiện theo nguyên tắc: giáo viên trung học cơ sở bố trí dạy tiểu học, gồm các giáo viên có chuyên môn ngữ văn, toán, thể dục, tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, tin học, lịch sử, địa lý và một số bộ môn khác có thể bố trí dạy tiểu học.

Đối với mầm non, bố trí giáo viên có trình độ đào tạo phù hợp các vị trí việc làm ở cấp trung học cơ sở thì biệt phái lên dạy trung học cơ sở. Đối với giáo viên tiểu học bố trí dạy trung học cơ sở đối với các môn học âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, tin học và giáo dục thể chất.

Việc thực hiện biệt phái giáo viên, nhân viên với thời hạn không quá 36 tháng để đảm bảo số lượng, tỷ lệ, cơ cấu giữa các bộ môn, cân đối giữa các nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Trong thời gian biệt phái, nếu đơn vị cử đi có nhu cầu (do tăng lớp, do chuyển giảm viên chức…) hoặc có tuyển dụng mới thay thế ở đơn vị đến biệt phái, người được biệt phái sẽ được bố trí về công tác đơn vị cử đi trước thời hạn.

Việc biệt phái được thực hiện nhằm giải quyết bất cập về tỷ lệ, cơ cấu giáo viên giữa các đơn vị (một số đơn vị thừa nhiều giáo viên, ngược lại nhiều đơn vị không đủ giáo viên đứng lớp).

Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị các cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên chia sẻ khó khăn chung trong ngành để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 và không lãng phí nguồn nhân lực sẵn có trong toàn tỉnh.

Trong quá trình biệt phái, lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của các viên chức do đơn vị cử đi biệt phái trả theo quy định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các giáo viên sẽ được bố trí về đơn vị cũ công tác hoặc đơn vị mới thuận lợi hơn, nếu có nguyện vọng và vị trí việc làm phù hợp.