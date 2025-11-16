Hà Nội: Trường THPT Bất Bạt nhận Bằng khen Bộ GD&ĐT dịp 60 năm thành lập

TPO - Tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường THPT Bất Bạt (Hà Nội), sáng 16/11, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa trao tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho thầy trò nhà trường.

Trường THPT Bất Bạt là Trường Cấp 3 đầu tiên của Huyện Bất Bạt (Tỉnh Hà Tây cũ). Thành lập năm 1965, từ ngôi trường tranh tre nứa lá với 2 lớp học, 97 học sinh và 5 thầy cô giáo, sơ tán nhiều nơi đến nay trường lớp được đầu tư khang trang, mỗi năm đào tạo hàng nghìn học sinh.

Thầy Vũ Minh Sơn, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt rưng rưng xúc động trong ngày trở lại, chứng kiến sự đổi thay từ các phòng học khang trang và từng thế hệ học sinh trưởng thành nay trở về gặp gỡ, ôn lại những ngày thầy trò dạy và học trong gian khó.

"Năm 1954, tôi rời quân ngũ và học sư phạm. Sau đó, được cử về trường đảm nhận vai trò hiệu trưởng, cùng thầy cô giáo dựng trường, qua nhiều lần sơ tán vẫn quyết tâm dạy tốt, học tốt", thầy Vũ Minh Sơn nói.

Các thế hệ thầy cô giáo, học sinh nhà trường tề tựu trong dịp 60 năm thành lập sáng 16/11.

Trong thời kỳ chiến tranh, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học, đông đảo thầy trò đã xếp bút nghiên lên đường ra trận, đóng góp máu xương cho công cuộc bảo vệ và thống nhất đất nước.

Từ năm 1975 đến 1986, với tinh thần vượt khó, thầy trò đã cùng nhau "đốt vôi, nung gạch" xây được nhiều phòng học cấp 4, nhà thí nghiệm thực hành, khu hành chính, khu tập thể giáo viên, tăng quy mô lớp học.

Niềm vui ngày gặp lại.

Đến nay, trường tự hào vì đã đào tạo gần 18.000 học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó có 2 phó giáo sư, gần 60 tiến sĩ, trên 800 thạc sĩ... Nhiều học sinh giờ đây là nhà khoa học, giảng viên, nhà báo, bác sĩ, kĩ sư, luật sư, doanh nhân, cán bộ công an, sĩ quan quân đội... ngày đêm góp công sức dựng xây quê hương, đất nước.

Học sinh Trường THPT Bất Bạt hôm nay.

Thầy Nguyễn Thành Long, Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt cho biết, hằng năm, kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt 100%, hơn 60% học sinh trúng tuyển các trường ĐH, CĐ, trong đó có nhiều em đạt mức điểm cao 28-29, đỗ trường top đầu. Nhiều học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba.... trong kì thi học sinh giỏi Thành phố.

Bên cạnh thúc đẩy chất lượng các giờ học, trường cũng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục phát triển năng lực, phẩm chất, định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Khích lệ các em tham gia các sân chơi trí tuệ như: Robocom, nghiên cứu khoa học kĩ thuật...

Đầu vào thấp, đầu ra cao

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, suốt 60 năm dạy học, kết quả của Trường THPT Bất Bạt cùng các nhà trường đã có đóng góp đầy tự hào trong trang sử vẻ vang của Giáo dục Thủ đô Hà Nội.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT bày tỏ sự xúc động vì ngôi trường được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh với muôn vàn khó khăn, gian khổ lại ở vùng đây có điều kiện "không mấy thuận lợi" nhưng các thế hệ thầy cô giáo luôn trao truyền thông điệp tận tâm, tận tuỵ, nhiệt huyết, gắn bó dạy chữ, dạy người.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa trao tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho thầy trò nhà trường.

"Chính vì thế, dù tuyển sinh đầu vào điểm số không cao nhưng kết quả đầu ra rất ấn tượng, từng thế hệ học sinh trưởng thành, thành danh ở nhiều lĩnh vực", bà Hoa nói.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng mong muốn các thầy cô giáo hôm nay tiếp tục dạy học sinh bằng tất cả tâm huyết, tận tuỵ, lòng yêu nghề, khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo khoa học. Gắn chất lượng giáo dục với tình hình phát triển, đặc điểm của vùng đất để "níu" các em trở về đóng góp cho quê hương.

Bên cạnh giáo dục đại trà, thúc đẩy mũi nhọn, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị nhà trường tăng giải pháp dạy học ngoại ngữ, dần dần đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Ngoài tiếng Anh, học sinh có điều kiện lựa chọn để học thêm ngoại ngữ khác, được trang bị các kỹ năng để trở tự tin hội nhập, thành công dân toàn cầu.