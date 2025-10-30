Bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho giảng viên, giáo viên, cán bộ Đoàn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng 30/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị; cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên; Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải nhấn mạnh, việc tổ chức khóa bồi dưỡng, tập huấn lần này có ý vai trò rất quan trọng.

Ông Ngô Đông Hải cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những chủ trương, định hướng, quyết sách rất quan trọng để chúng ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới và đánh dấu là tại thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: T.P.

7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị cùng với Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 13 vừa qua cho thấy nhiều định hướng, quyết sách mang tính cách mạng và rất quan trọng, chuẩn bị tâm thế cũng như việc hành động ngay từ thời điểm này, để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

“Đây là một quá trình xây dựng lâu dài, trong đó có trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hệ thống chính trị và nhân dân ta tại thời điểm này, nhưng cũng đặt lên vai lực lượng lao động thế hệ mới, nguồn nhân lực mới trong giai đoạn tới những trọng trách hết sức nặng nề", ông Ngô Đông Hải nói.

Vì thế, ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh nhiệm vụ về trang bị lý luận, trang bị nhân sinh quan cách mạng, trang bị nhận thức, phương pháp luận và trang bị ý thức chính trị, niềm tin, khát vọng, quyết tâm cho lực lượng lao động trẻ.

Ông Ngô Đông Hải đề nghị các giảng viên truyền thụ các kiến thức mới với tinh thần cô đọng, chất lượng nhưng phải có tính thực tiễn; bám sát các nguyên lý, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, cập nhật kịp thời đầy đủ và thực tiễn các quan điểm chỉ đạo mới, đặc biệt là nội dung 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị cũng như những quan điểm rất mới, rất cách mạng trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo chương trình khóa bồi dưỡng, GS.TS Lê Văn Lợi - Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trao đổi các chuyên đề: Tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới; Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

TS. Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), trao đổi các chuyên đề: Nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới; Thông tin về những chủ trương chiến lược, trọng yếu của Bộ Chính trị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

TS. Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, sẽ trao đổi chuyên đề: Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên hiện nay.

PGS.TS Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), trao đổi chuyên đề: Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Văn Chiều - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trao đổi chuyên đề: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Khoá bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày (30 - 31/10), bế mạc vào chiều 31/10.

