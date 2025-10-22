Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TPO - Tối 22/10, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm - năm 2025 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, năm nay, sức lan tỏa của cuộc thi tiếp tục gia tăng, với 541.766 tác phẩm dự thi, tăng 73.000 tác phẩm so với năm 2024. Các đơn vị/địa phương đã tiến hành thẩm định, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, tổ chức chấm giải, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp Trung ương.

Chủ tịch nước Lương Cường và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao giải cho các tác giả đoạt giải A. Ảnh: TV.



Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm, uy tín, tổ chức chấm 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo theo hình thức chấm kín, độc lập đối với từng tác phẩm; tiến hành rà quét trùng lặp bằng phần mềm công nghệ với các tác phẩm dạng viết để bảo đảm chất lượng, tính khách quan, tính mới của các tác phẩm dự thi. Công tác chấm thi được tiến hành công tâm, khách quan, bài bản, trách nhiệm.

Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Giám khảo họp, đánh giá, xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất và các tập thể tiêu biểu nhất để trao giải.

Cụ thể, với 137 giải cá nhân, ở thể loại tạp chí, có 41 giải (4 giải A, 7 giải B, 10 giải C và 20 giải Khuyến khích); thể loại báo có 40 giải (3 giải A, 6 giải B, 10 giải C, 20 giải Khuyến khích); thể loại truyền hình có 22 giải (2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích); thể loại phát thanh có 22 giải (2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích); thể loại video clip có 12 giải (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 6 giải Khuyến khích).

Ban Chỉ đạo cuộc thi cũng trao 20 giải triển vọng cho tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên có tác phẩm dự thi chất lượng tốt.

Ở lĩnh vực giải tập thể xuất sắc, có 20 giải cho các đơn vị, địa phương tổ chức cuộc thi sâu rộng, nhiều tác phẩm gửi dự thi cấp Trung ương có chất lượng tốt. Ban Chỉ đạo cuộc thi có phần thưởng cho tác giả cao tuổi tiêu biểu, tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi.

Theo đánh giá, cuộc thi năm nay là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển.

Trong bối cảnh đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với không gian phát triển mới; việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đạt kết quả bước đầu rất tích cực, nhiều chủ trương chiến lược, giải pháp đột phá, nhất là bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được ban hành… cuộc thi ngày càng khẳng định sức hút, sự lan tỏa và giá trị chính trị – tư tưởng sâu sắc với cán bộ, đảng viên và toàn xã hội; lan tỏa mạnh mẽ thông tin tích cực, lấy cái đẹp đẩy lùi cái xấu; khơi dậy niềm tin, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.