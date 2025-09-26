Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Phạm Hải Yến toả sáng rực rỡ trong ngày Hà Nội đánh bại Phong Phú Hà Nam

Tiểu Phùng

Tuyển thủ quốc gia Phạm Hải Yến lập hat-trick giúp Hà Nội đánh bại Phong Phú Hà Nam 3-1 trong trận đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá nữ VĐQG-cúp Thái Sơn Bắc 2025. 

anh-chup-man-hinh-2025-09-25-luc-184710.png
Cuộc đua ở giải bóng đá nữ VĐQG-cúp Thái Sơn Bắc 2025 đang bước vào giai đoạn quyết liệt

Hà Nội thực tế gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Phong Phú Hà Nam. Mãi đến phút 45+1, họ mới có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu do công của Phạm Hải Yến. Đây cũng là khởi đầu cho màn trình diễn đầy thuyết phục đến từ tuyển thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Phút 51, vẫn là Hải Yến nâng tỉ số lên 2-0 bằng cú dứt điểm chuẩn xác. Hy vọng của Phong Phú Hà Nam được thắp lại với bàn rút ngắn cách biệt của Vũ Thị Hoa sau đó 14 phút. Nhưng trong quãng thời gian bù giờ, Hải Yến hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội.

anh-chup-man-hinh-2025-09-26-luc-202628.png

Ở trận đấu còn lại, Than KSVN đã đánh bại Thái Nguyên T&T 2-1 với 2 pha lập công của Thuý Hằng và Nhật Lan. Đội bóng của HLV Văn Thị Thanh chỉ gỡ được 1 bàn do Thuý Nga ghi phút 62.

Trước đó ở ngày thi đấu 25/9, TP HCM I đã thắng đậm TP HCM 2 với tỷ số 3-0. Kết thúc vòng 6, Hà Nội vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tiểu Phùng
#Bóng đá nữ VĐQG #Phạm Hải Yến #Hà Nội #Văn Thị Thanh #Phong Phú Hà Nam #đội tuyển nữ Việt Nam

