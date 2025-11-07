Khám phá SUV cao cấp Lynk & Co 09 sẽ xuất hiện tại Tiền Phong Golf Championship 2025

TPO - Mẫu 09 là SUV lớn nhất của thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam, được công bố là một trong ba giải thưởng dành cho golfer chinh phục thành công HIO tại Tiền Phong Golf Championship 2025.

Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 9 - năm 2025, giải đấu hàng đầu quy tụ 144 golfer tranh tài vào ngày 15/11 tại sân golf Legend Valley Country Club (Ninh Bình)

Tương tự những mùa giải trước, bên cạnh giải vô địch và các giải phụ truyền thống, Ban tổ chức cũng công bố giải thưởng Hole in One (HIO) hấp dẫn gồm các mẫu xe sang như Volvo XC60 Ultra, Geely Monjaro và Lynk & Co 09, đặt tại các hố số 4, 6 và 11.

Trong khi Volvo XC60 Ultra và Geely Monjaro có kích thước thuộc nhóm xe gầm cao cỡ D thì Lynk & Co 09 là cái tên lớn nhất trong cả ba, được định vị ở phân khúc SUV cỡ E.

Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao là 5.042 x 1.977 x 1.780 mm, trục cơ sở 2.984 mm, nhỉnh hơn một chút so với một chiếc Mercedes-Benz GLE. Với thông số này, Lynk & Co 09 có thể bố trí cấu hình 7 chỗ với 3 hàng ghế.

Là mẫu xe đầu bảng của Lynk & Co tại Việt Nam, mẫu 09 sở hữu thiết kế hiện đại theo phong cách châu Âu. Mặt trước nổi bật với đèn định vị dạng mắt ếch đặt tách rời bên trên, còn bên dưới là cụm đèn LED ma trận thích ứng, được gắn liền lưới tản nhiệt.

Bộ mâm tiêu chuẩn theo xe có kích thước 20 inch. Điểm nhấn ở phần đuôi là đèn hậu thiết kế 3D và gạt mưa đặt ẩn phía trên cánh gió.

Lynk & Co 09 có khoang lái kỹ thuật số với tổng cộng 6 màn hình. Chúng bao gồm cụm đồng hồ sau vô-lăng 12,3 inch, màn hình trung tâm 12,8 inch, màn hình HUD và một màn hình điều khiển hiển thị đa chức năng với 2 núm xoay chỉnh điều hoà.

Nội thất được bọc da nappa, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, có tích hợp thông gió làm mát, ghế lái có nhớ vị trí. Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý khác có trên Lynk & Co 09 gồm dàn âm thanh Bose 14 loa, điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây, LED trang bị nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh.

Với chiều dài cơ sở 2.984 mm, Lynk & Co 09 có không gian ngồi ở hàng ghế thứ 2, thứ 3 đủ rộng rãi. Khoảng để chân và trên đầu tương đối tốt giúp hành khách thoải mái trong những hành trình dài.

Mẫu SUV này cũng có khoang hành lý dung tích tiêu chuẩn 269 lít khi dựng cả 3 hàng ghế. Khi gập hàng ghế cuối, không gian chứa đồ được nâng lên thành 862 lít, đủ để mang vali lớn cho cả gia đình hay nhiều bộ đồ golf.

Đáng chú ý, Lynk & Co 09 là mẫu SUV phát triển chung với Volvo, chia sẻ nền tảng SPA với thế hệ thứ hai của mẫu Volvo XC90, sở hữu độ cứng vững tiêu chuẩn châu Âu.

Xe được trang bị động cơ mild-hybrid 2.0L tăng áp kết hợp cùng mô-tơ điện, sản sinh công suất tối đa 254 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Quan trọng hơn cả, hệ thống động cơ hybrid còn giúp giảm đáng kể khí thải và tiêu hao nhiên liệu, phù hợp với xu hướng di chuyển xanh và bền vững tại Việt Nam hiện nay.

Dựa trên nền tảng của Volvo, mẫu xe này cũng được chú trọng về công nghệ an toàn với hệ thống trợ lái ADAS có 23 tính năng gồm hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng với xe trước, cảnh báo điểm mù cùng những tính năng nghe thú vị hơn như hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp với khả năng nhận biết phương tiện phía sau…

Một số trang bị an toàn khác của xe gồm 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến va chạm trước/sau, hỗ trợ đỗ xe tự động hoàn toàn và hỗ trợ phanh ở góc cua.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 09 có giá bán 2,199 tỷ đồng. Như vậy, khi cộng chung cả Volvo XC60 Ultra và Geely Monjaro, 3 giải HIO tại Tiền Phong Golf Championship 2025 sẽ có tổng giá trị lên tới hơn 5,5 tỷ đồng.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Quyền Tổng Giám đốc Tasco Auto - đơn vị phân phối của các thương hiệu Volvo, Geely và Lynk & Co tại Việt Nam, chia sẻ: “Tasco Auto luôn mong muốn mang đến các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Việc đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship là một phần trong cam kết vì xã hội của chúng tôi, nhằm chung tay tiếp sức và khích lệ những tài năng trẻ Việt Nam".