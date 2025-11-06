Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe

Google News

Giải thưởng HIO giá trị tiền tỷ từ Geely tại Tiền Phong Golf Championship 2025

Lê Tuấn - Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiền Phong Golf Championship mùa thứ 9 - năm 2025 sắp khởi tranh và Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club đang chờ đợi cú Hole In One đầu tiên từ ba hố HIO, với những phần thưởng vô cùng giá trị.

Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng Trẻ Việt Nam lần thứ 9 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/11 tại sân golf Legend Valley Country Club (Ninh Bình), quy tụ 144 golfer trong nước và quốc tế tranh tài.

Mùa giải năm nay có có ba thử thách Hole in One (HIO) đặt tại các hố số 4, 6 và 11. Trong đó, phần thưởng dành cho golfer chinh phục thành công HIO ở hố 6 sẽ là một chiếc xe Geely Monjaro trị giá từ 1,099-1,149 tỷ đồng.

Đây là mẫu SUV cao cấp của thương hiệu Geely tại Việt Nam. Mẫu xe này sử dụng nền tảng Compact Modular Architecture (CMA) tương tự chiếc Volvo XC40, đồng thời sở hữu thiết kế tối giản mà tinh tế kiểu châu Âu.

bia-seo-17.jpg

Điểm nhấn ở đầu xe là lưới tản nhiệt nan dọc lớn với logo Geely đặt trung tâm. Cụm đèn pha LED mỏng, tích hợp đèn định vị ban ngày, trong khi hốc hút gió phía dưới và cản trước thiết kế gọn gàng, cùng với các đường gân dập nổi trên nắp capo.

z6430037042951-e16c4376d27e55976.jpg

Thân xe Monjaro cũng có các đường gân tạo nên vẻ ngoài cơ bắp. Xe sử dụng bộ la-zăng hợp kim đa chấu với kích thước từ 19-20 inch. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và các trang bị tiêu chuẩn hoặc tùy chọn.

monjaro-02.jpg

Ở phần đuôi xe, Geely Monjaro có thiết kế bề thế với cản sau dày có ốp bảo vệ. Cụm đèn hậu LED được nối liền bởi dải đèn định vị hiện đại.

monjaro-03.jpg

Nội thất Monjaro rộng rãi và ít nút bấm, nổi bật với ba màn hình trải dài, bao gồm màn hình lái, màn hình trung tâm và màn hình cho ghế phụ đều có kích thước 12,3 inch. Ở khu vực cần số chỉ trang bị nút bấm pha lê đa chức năng, cùng bốn nút vật lý khác.

geely-monjaro-4-1536x1024avif.jpg

Các tính năng tiện nghi tiêu chuẩn bao gồm ghế ngồi bọc da, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, có thông gió, riêng ghế lái có massage, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa ba vùng có bộ lọc bụi mịn, sạc không dây, đèn trang trí nội thất, điều khiển giọng nói.

﻿geely-monjaro-6-1536x1024avif.jpg
﻿geely-monjaro-7-1536x1024avif.jpg

Được định vị là xe gầm cao cỡ D với chiều dài cơ sở đạt 2.845 mm, Monjaro được bố trí cấu hình 5 chỗ. Nhờ đó, cả không gian ngồi lẫn khoang hành lý đều được mở rộng.

geely-monjaro-8-1536x1024avif.jpg

Cốp xe có dung tích tiêu chuẩn 562 lít, cho phép chứa 5 vali 24 inch hoặc 2 bộ gậy golf, đáp ứng nhu cầu chứa đồ cho cả gia đình cũng như cá nhân golfer trong những chuyến đi dài. Cốp xe tích năng chức năng đóng, mở bằng điện tiện lợi.

cop-monjaro.jpg

Geely Monjaro tại Việt Nam có hai phiên bản động cơ. Đầu tiên là bản máy xăng sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, công suất 234 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động AWD.

Bản còn lại sử dụng động cơ hybrid 1.5 tăng áp kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 545 Nm. Xe sử dụng hộp số DHT 3 cấp dành riêng cho xe hybrid cùng hệ dẫn động cầu trước.

geely-monjaro-04-341948j-2-28386.jpg

Xe trang bị đủ các tính năng an toàn chủ động (ADAS), như kiểm soát hành trình thích ứng, đỗ xe tự động, camera 540 (gồm camera 360 và giả lập xuyên gầm xe), hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ chuyển làn, nhận diện biển báo giao thông.

Bên cạnh Geely Monjaro, hai giải thưởng HIO còn lại ở Tiền Phong Golf Championship 2025 gồm có Volvo XC60 Ultra và Lynk & Co 09.

Theo các golfer từng nhiều mùa tham gia Tiền Phong Golf Championship, việc đoạt HIO là thử thách thực sự khó, nhưng rất đáng thử bởi kích thích tư duy và thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn. Đó cũng là lý do các golfer luôn háo hức mỗi mùa Tiền Phong Golf Championship để đưa tên mình vào lịch sử.

Lê Tuấn - Trọng Đạt
#geely monjaro #suv #giải thưởng HIO #Tiền Phong Golf Championship 2025 #golfer

