Hà Nội tổng rà soát bãi trung chuyển vật liệu dọc sông Đuống

TPO - Xã Phù Đổng (Hà Nội) yêu cầu tổng rà soát các bãi trung chuyển vật liệu dọc sông Đuống, báo cáo trước ngày 15/9.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh cho biết, xã đang rà soát toàn bộ các bãi trung chuyển vật liệu xây dựng, các vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn xã. Qua rà soát, sẽ xử lý dứt điểm các vi phạm trên địa bàn xảy ra trước thời điểm sáp nhập, trong đó có các bãi trung chuyển trái phép như bãi Giang Linh, bãi Khổng Trường Giang, bãi Tất Thắng.

Vào đầu tháng 8/2025, UBND xã Phù Đổng đã có buổi họp về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp; tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Phù Đổng.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh giao Phòng Kinh tế xã tiếp tục rà soát, phân loại các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã; tham mưu UBND xã hướng xử lý từng loại vi phạm. Trước mắt xử lý các vi phạm dễ thực hiện trước; trong đó, tham mưu xử lý dứt điểm các vị trí đất công sử dụng vào mục đích sản xuất.

z6806451359958-6001cd5b48d9e3bd6c86d59597eb8243.jpg
Các bãi trung chuyển vật liệu xây dựng dọc sông Đuống đã tạm dừng hoạt động

Lãnh đạo xã yêu cầu Phòng Kinh tế tham mưu xây dựng Kế hoạch giải tỏa các công trình vi phạm trong tháng 6, tháng 7, hoàn thành trước ngày 15/9/2025.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng giao Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã phối hợp với Phòng Kinh tế rà soát 73 vị trí đất công, đối chiếu với quy hoạch được duyệt, kiểm tra sự chồng lấn với các dự án trong và ngoài ngân sách... báo cáo đề xuất UBND xã để thực hiện đấu giá đối với các vị trí đất công vào mục đích sản xuất nông nghiệp, hoặc triển khai đầu tư theo quy hoạch, hoàn thành trước ngày 15/9.

Vào tháng 3/2025, UBND huyện Gia Lâm cũ đã có kết luận kiểm tra việc tồn tại các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại bờ sông Đuống sau khi báo Tiền Phong phản ánh.

Theo đó, 3 bãi trung chuyển vật liệu thuộc địa phận xã Phù Đổng cũ đã có từ lâu. Cơ quan chức năng đã có nhiều chỉ đạo, quyết định hành chính để xử lý vi phạm, tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện của UBND cấp xã cũ chưa triệt để làm phát sinh các tồn tại.

Thời điểm đó, UBND huyện Gia Lâm đã yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại của 3 bãi trung chuyển vật liệu xây dựng sai quy định tại xã Phù Đổng.

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, hiện tại tất cả các bãi trung chuyển vật liệu xây dựng dọc sông Đuống đã tạm ngừng hoạt động sau yêu cầu rà soát của UBND xã Phù Đổng.

Trần Hoàng
