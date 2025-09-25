Cháy nhà dân lan sang ngân hàng ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng

TPO - Qua thống kê sơ bộ, thiệt hại ban đầu vụ cháy 2 nhà dân lan sang chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau ước hơn 2 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Chiều 25/9, lãnh đạo UBND xã Năm Căn (Cà Mau) cho biết, qua đánh giá sơ bộ, vụ cháy 2 nhà dân sau đó lan sang trụ sở chi nhánh ngân hàng trên địa bàn gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. “Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ. Trụ sở chi nhánh ngân hàng bị ảnh hưởng do vụ cháy cũng hoạt động lại vào thứ 2 tuần tới”, vị lãnh đạo xã thông tin.

Vụ cháy khu vực chợ Năm Căn (tỉnh Cà Mau).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, rạng sáng 22/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm tạp hóa gần chợ Năm Căn, rồi tiếp tục cháy lan sang tiệm bán đồ sắt và 1 chi nhánh ngân hàng kế bên. Đến khoảng 5h, đám cháy đã được khống chế.

Vụ cháy làm 3 người ở tiệm tạp hóa bị bỏng nhẹ. Khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời di chuyển tài sản trong ngân hàng ra ngoài.