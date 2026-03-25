Đà Nẵng treo thưởng 500 triệu đồng thi thiết kế logo thành phố

TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng vừa thông báo và kế hoạch gia hạn Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố đến hết ngày 10/6/2026, đồng thời tăng mạnh giá trị giải thưởng nhằm thu hút các tác giả, nhóm tác giả có chuyên môn cao.

Đáng chú ý, giải nhất cuộc thi được nâng từ mức 150 triệu đồng lên 500 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận của Ban tổ chức. Trong khi đó, 4 giải khuyến khích cũng được tăng gấp đôi, lên mức 20 triệu đồng mỗi giải.

Trường hợp không chọn được phương án chính thức, 5 tác phẩm vào vòng chung khảo vẫn được hỗ trợ 20 triệu đồng/tác phẩm.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, mục đích cuộc thi nhằm tạo lập biểu trưng của thành phố Đà Nẵng nhằm định vị và nâng cao nhận diện thương hiệu thành phố; được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội và quảng bá về thành phố đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Một góc thành phố Đà Nẵng ven sông Hàn. Ảnh: XS

Tác phẩm phải phù hợp với mục đích, yêu cầu của cuộc thi; đảm bảo tính sáng tạo nguyên gốc, chưa từng được công bố, sử dụng, phát hành hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, không được sử dụng vào mục đích thương mại hoặc gửi tham dự các cuộc thi khác. Đồng thời, tác phẩm phải bảo đảm quyền tác giả theo quy định pháp luật hiện hành.

Cuộc thi thiết kế logo được TP. Đà Nẵng định hướng về nội dung sáng tạo có bổ sung giá trị cốt lõi của Đà Nẵng và định hướng phát triển thành phố. Cụ thể, giá trị cốt lõi Đà Nẵng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị nổi bật về di sản, văn hóa và thiên nhiên của miền Trung. Thành phố gắn với các di sản tầm vóc quốc tế như Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và hệ thống Ma nhai Ngũ Hành Sơn được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu Ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Không gian văn hóa Đà Nẵng còn được bồi đắp bởi các danh thắng tiêu biểu như bán đảo Sơn Trà, Hải Vân Quan, Cù Lao Chàm, cùng các di tích lịch sử và làng nghề truyền thống xứ Quảng.

Bên cạnh đó, kho tàng di sản phi vật thể phong phú như nghệ thuật Bài Chòi, Tuồng xứ Quảng, lễ hội cầu ngư và văn hóa biển đảo tạo nên bản sắc riêng của vùng đất. Sự giao thoa giữa văn hóa biển - đồng bằng - miền núi, trong đó có những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu, đã làm nên chiều sâu văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Từ nền tảng đó hình thành nên hệ giá trị cốt lõi của Đà Nẵng: Năng động, nghĩa tình, sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn lên. Những giá trị này vừa kế thừa truyền thống vừa phản ánh tinh thần đổi mới của một đô thị trẻ, góp phần định hình Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, thông minh, phát triển bền vững và hòa hợp với thiên nhiên trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Về mặt định hướng phát triển thành phố ngắn hạn, dài hạn, đến năm 2030 khẳng định vị thế của Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đến năm 2050, Đà Nẵng trở thành đô thị đẳng cấp khu vực châu Á với trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, trung tâm logistics quốc gia và quốc tế. Thành phố phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế cac-bon thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.