Xe đầu kéo cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

TPO - Sáng 25/3, xe container đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hướng về TPHCM bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bùng nhanh và trùm lên phần thùng container phía sau.

Vụ cháy xảy ra khoảng 9h30 ngày 25/3, trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hướng từ miền Tây đi TPHCM, đoạn qua xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm này, phần container phần sau đầu kéo bất ngờ bốc cháy, khói bốc lên.

Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện phía sau xe cháy, tài xế dừng xe kiểm tra, thấy lửa bùng mạnh, cột khói đen bốc cao, tài xế tháo đầu kéo rời rơ-moóc và dùng bình chữa cháy trên xe dập lửa, nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận điều phương tiện, lực lượng tới hỗ trợ chữa cháy, điều tiết phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông.

Vụ cháy làm làn cao tốc từ miền Tây đi TPHCM xảy ra ùn ứ cục bộ, lực lượng chức năng phải điều tiết phương tiện đi ra Quốc lộ 1A.

Hiện trường cháy container trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.