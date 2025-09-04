Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Dự kiến từ 20/9 cấm ô tô tải đi làn sát dải phân cách giữa trên Đại lộ Thăng Long

TPO - Dự kiến từ 20/9, lực lượng chức năng sẽ cấm ô tô tải hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách giữa (tốc độ tối đa 100km/h) trên Đại lộ Thăng Long.

Đại lộ Thăng Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Hà

Ngày 4/9, Cục CSGT (Bộ Công an) có văn bản kiến nghị gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc phân luồng giao thông trên địa bàn thành phố.

Cục CSGT cho biết, việc này nhằm thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội theo chỉ đạo của Chính phủ. Do đó, Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội nghiên cứu và triển khai thực hiện việc phân luồng, phân làn trên các tuyến đường.

Dự kiến thời gian thực hiện từ ngày 20/9. Trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long (từ km2+250 tới km28+200) sẽ cấm ô tô tải hoạt động làn trái trong cùng sát dải phân cách, tốc độ tối đa 100km/h.

Đối với làn giữa sát làn trái trong cùng, quy định tốc độ tối đa 90km/h, làn hỗn hợp. Làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp quy định tốc độ tối đa 80km/h, làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Ngoài ra, tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 đến cầu Nhật Tân) sẽ giữ nguyên việc phân làn tốc độ như hiện nay.

Đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay đang khai thác tốc độ 90km/h, có 3 làn xe, không có giao cắt, mặt đường êm thuận. Đề nghị nghiên cứu, báo cáo đề xuất tăng tốc độ tối đa lên 100km/h và cấm xe tải hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách.

Đối với làn giữa sát làn trái trong cùng quy định tốc độ tối đa 90km/h, làn hỗn hợp; làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp quy định tốc độ tối đa 80km/h, làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Cục CSGT cũng đề nghị lắp đặt trên giá long môn (kết cấu thép vươn qua đường dùng để treo biển báo giao thông chỉ dẫn làn xe) các biển báo tốc độ tối đa tương ứng trên từng làn đường, biển P.106a cấm ô tô tải ở làn trái trong cùng sát dải phân cách, biển R.412f Làn dành cho ô tô ở 2 làn còn lại, tại các vị trí gồm đầu các tuyến (chiều thuận, chiều nghịch) và nhắc lại tại các vị trí giao cắt.

Bên cạnh đó, Cục CSGT cũng đề nghị sơn biển báo tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu lên trên mặt đường; rà soát, sơn lại vạch kẻ phân làn bị mờ, bong tróc, bổ sung đinh phản quang…

Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo hoàn thiện cơ sở pháp lý về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến theo quy định, triển khai lắp đặt và sơn trên mặt đường hệ thống báo hiệu đường bộ (tốc độ, phân luồng phương tiện) theo phương án phân làn, phân luồng trên.

Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội cử lãnh đạo, cán bộ tham gia tổ công tác phối hợp với Cục CSGT và Phòng CSGT Công an Hà Nội nghiên cứu, đề xuất triển khai việc tổ chức giao thông này. Đề xuất triển khai thực hiện tiếp và nhân rộng mô hình trên các tuyến đường khác đủ điều kiện phân làn, phân luồng.

Thanh Hà
#cấm ô tô tải Đại lộ Thăng Long #phân luồng giao thông Hà Nội #quy định tốc độ xe trên đường #biển báo giao thông Hà Nội #phân làn đường cao tốc #đề xuất tăng tốc độ tối đa #biển cấm ô tô tải làn sát dải phân cách #quy định làn đường cao tốc Hà Nội #quy chuẩn báo hiệu đường bộ #quản lý trật tự an toàn giao thông

