Nhịp sống phương Nam

Google News

Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập

Công an TPHCM đã lên tiếng về thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng 'vụ cháy xe xảy ra trước một đơn vị PCCC nhưng đơn vị này không điều xe chữa cháy ra dập lửa'.

Chiều 9/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM, thông tin về vụ cháy ô tô 16 chỗ sau tai nạn liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, đoạn trước Công viên Văn hoá Phú Nhuận (phường Cầu Kiệu).

Ngay khi nhận được tin báo, đơn vị chữa cháy gần hiện trường nhất là Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực Khu vực 16 đã xuất 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt và rất may mắn không gây thiệt hại về người.

z6889371083128-afe041f98c633ba29-1.jpg
Hình ảnh ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt ở TPHCM. Ảnh: MĐ.

Theo PC07, trong lúc vụ việc đang được xử lý, một số video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội với nội dung “Vụ cháy xảy ra trước một đơn vị PCCC nhưng ở đây không đưa xe chữa cháy ra để dập lửa" đã tạo dư luận tiêu cực.

Đơn vị khẳng định, vụ việc cháy xe xảy ra đối diện trụ sở cũ của Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh (cũ) nay là Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TPHCM và đang đóng quân trên đường Nguyễn Văn Đậu, cách hiện trường khoảng 2km.

Đây là trụ sở cũ nên chỉ còn để tạm một xe thang chuyên dụng và một xe chữa cháy đã qua sử dụng đang chờ thanh lý hoặc chuyển giao theo quy định.

z6889322289937-cf76f406f6a02e501-1.jpg
Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 tiếp cận, khống chế đám cháy ô tô 16 chỗ. Ảnh: MĐ.

"Thông tin cho rằng vụ cháy xảy ra trước trụ sở lực lượng PCCC nhưng không có xe chữa cháy và lực lượng nào được điều động là không chính xác. Phòng PC07 đính chính thông tin để tránh những hiểu lầm và những phản ứng tiêu cực từ dư luận", PC07 nhấn mạnh.

PC07 khẳng định mọi thao tác chữa cháy đều được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân là ưu tiên hàng đầu.

