Dân ngân hàng TPHCM, Hà Nội chật vật mưu sinh sau bão sa thải

Từng có thu nhập 20-30 triệu khi làm chuyên viên tín dụng ngân hàng, anh Minh nay chật vật mưu sinh sau sa thải, chuyển hướng bán bảo hiểm nhưng liên tục bị khách hàng từ chối.

Anh Nhật Minh (34 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) trước đây là chuyên viên tín dụng của một ngân hàng lớn. Công việc ban đầu là xét duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, áp lực doanh số ngày càng tăng, anh bị đẩy sang kiêm nhiệm luôn mảng sales huy động vốn, mở thẻ tín dụng và cả tư vấn tài chính, quản lý tài sản cho khách hàng VIP. Lương cơ bản chỉ 8 triệu đồng, nhưng nhờ hoa hồng, nhiều tháng anh đạt thu nhập 20-30 triệu.

“Tôi làm đủ thứ việc, từ tín dụng đến bán bảo hiểm, mở thẻ, áp lực khủng khiếp, đi làm về mệt bở hơi tai. Nhưng phải cố vì tiền, hoa hồng cao. Thế rồi cắt giảm nhân sự, tôi đành nghỉ”, anh Minh chia sẻ.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của 23 ngân hàng thương mại đã công bố cho thấy tổng số nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng mẹ tính đến ngày 30/6/2025 là 263.700 người. So với đầu năm, số lượng nhân viên ngân hàng đã giảm hơn 3.100 người. Sau bão sa thải, nhiều người chật vật, loay hoay tìm hướng đi mới, đặc biệt là những người đã ở độ tuổi U40.

Rơi vào "bẫy ổn định"

Sau đợt cắt giảm vào đầu năm 2025, anh Minh thử chuyển hướng sang làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm tự do. Tuy nhiên, không dựa vào hệ thống ngân hàng khiến việc tìm khách hàng khó khăn hơn nhiều.

Anh Minh tham gia thêm một số khóa học để tích lũy kiến thức sau khi nghỉ việc.

“Mấy tháng rồi, khách ít, thu nhập bấp bênh, nhiều lúc muốn bỏ cuộc”, anh Minh cho biết. Anh chia sẻ công việc bảo hiểm khác hoàn toàn với ngân hàng. Ở ngân hàng, mọi thứ đã có sẵn quy trình, có khách hàng thường xuyên còn làm bảo hiểm phải tự mình chủ động tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ từ đầu.

“Nhiều khi bị từ chối liên tục, áp lực phải chốt hợp đồng rất lớn. Tôi học nhiều kiến thức gần như từ đầu”, anh nói. Công việc này yêu cầu tư duy nhanh, linh hoạt, hiểu thị trường số, điều mà nhân viên ngân hàng truyền thống không quen.

Hiện anh Minh tham gia thêm các khóa học về tài chính cá nhân, với hy vọng trở thành tư vấn tài chính độc lập trong tương lai.

Chị Thu Hương (31 tuổi, sống tại phường Tân Bình, TP.HCM) từng là giao dịch viên tại một chi nhánh ngân hàng lớn. Ở trong ngành đã hơn 10 năm, từ thời điểm ngân hàng phát triển mạnh, nhiều tháng chị nhận về 25-30 triệu đồng nhờ phụ cấp, thưởng doanh số và các khoản ngoài lương. “Thấy tôi làm ngân hàng lương cao, ai cũng ngưỡng mộ”, chị chia sẻ.

Tuy nhiên, đầu năm nay, chị nhận quyết định nghỉ việc sau đợt tinh giản nhân sự quy mô lớn. “Bỗng dưng mất việc, tôi không biết bắt đầu lại từ đâu. Ở tuổi này, vừa khó thay đổi, vừa bị tụt lại so với mặt bằng nhân sự trẻ”, chị buồn bã nói.

Chị Hương nộp hồ sơ vào nhiều công ty nhưng liên tiếp bị từ chối. Cảm giác bị “loại khỏi đường đua” khiến chị sốc. “Tôi từng nghĩ mình là người ổn định, có kinh nghiệm, làm việc chăm chỉ, nhưng giờ nhận ra điều đó không đủ”, chị thở dài.

Chị Hương hối tiếc vì đã không tích lũy thêm kỹ năng cho bản thân ngoài công việc chính.

Chị Hương thừa nhận kỹ năng của bản thân khá đặc thù. Các kỹ năng như xử lý hồ sơ vay, sản phẩm tín dụng, hệ thống core banking không áp dụng được nếu chuyển sang lĩnh vực khác như công nghệ, sản xuất hay dịch vụ.

Không chỉ chị, nhiều nhân viên khác thường dựa vào tên tuổi, nguồn khách hàng và quy trình có sẵn của ngân hàng. Khi ra ngoài, không còn thương hiệu “bảo chứng” và cũng thiếu kinh nghiệm chủ động khai thác thị trường như dân sales tự do hoặc tư vấn tài chính độc lập.

Bên cạnh đó, chị cho rằng U40, U50 làm ngân hàng lâu năm bị “tụt hậu” so với yêu cầu mới như sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu, kỹ năng số, hiểu biết về fintech, blockchain, AI, thế nên việc bị cắt giảm cũng khó tránh khỏi.

Chị tự nhận bản thân đã quá chủ quan, từng nghĩ sẽ làm ngân hàng đến lúc nghỉ hưu. “Ổn định quá cũng là cái bẫy. Tôi cứ đi theo một guồng quay quen thuộc, không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, chị nói.

Hiện chị Hương học thêm các chứng chỉ về quản trị, phân tích dữ liệu, luật tài chính nhưng không dễ. “Ngồi học cùng các bạn trẻ, tôi thấy mình chậm hơn hẳn. Nhiều thuật ngữ, công cụ như Excel nâng cao, Power BI, Python tôi chưa từng tiếp xúc. Có lúc bật khóc vì thấy bất lực”, chị nói.

Loay hoay tìm hướng đi mới

Anh Nghiêm Tuấn (31 tuổi, sống tại phường Hà Đông, Hà Nội) làm trong bộ phận back office (hậu cần), hỗ trợ các hoạt động kinh doanh tuyến đầu của ngân hàng có tiếng. Đây là bộ phận giữ vai trò nền tảng, đảm bảo vận hành trơn tru, kiểm soát rủi ro và tuân thủ quy trình nội bộ. Trước kia lương anh khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng. “Tôi cũng khá hài lòng, công việc ổn định”, anh nói.

Thế nhưng cuối năm 2024 vừa rồi, anh Tuấn bị đẩy sang làm sales, lương cứng giảm còn hơn 8 triệu nhưng khối lượng công việc lại tăng lên gấp bội. “Công việc sales cực kỳ vất vả, phải chạy chỉ tiêu liên tục mà thu nhập lại giảm mạnh”, anh buồn bã.

Anh Tuấn thử chuyển ngành sang hướng làm Tiktoker.

Không còn lựa chọn, anh Tuấn quyết định nghỉ việc. Sau nhiều tháng mày mò, anh quyết định thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đó là làm TikToker chuyên chia sẻ về những câu chuyện thất nghiệp, làm ngân hàng có đúng là lương sẽ cao. Kênh TikTok của anh thu hút khá nhiều lượt xem, và từ đó anh bắt đầu bán hàng liên kết, thu về hoa hồng nhờ các sản phẩm có sẵn trên sàn thương mại.

“Thu nhập hiện tại nhàn hơn làm ngân hàng. Công việc tự do, thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, nhược điểm là bấp bênh và không ổn định”, anh chia sẻ.

Chị Lan (35 tuổi, sống tại Nghệ An) từng làm nhân viên hành chính tại một chi nhánh ngân hàng gần nhà. Công việc của chị không liên quan nhiều đến tài chính hay tín dụng mà chủ yếu là soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ và hỗ trợ các phòng ban trong khối vận hành. “Tôi không trực tiếp làm việc với khách hàng, chỉ phụ trách các thủ tục giấy tờ nội bộ, nên cũng không áp lực lắm”, chị chia sẻ.

Dù vậy, đầu năm 2025, sau khi ngân hàng tiến hành tái cơ cấu và tinh giản lực lượng không trực tiếp tạo doanh thu, vị trí của chị nằm trong diện cắt giảm. “Tôi biết công việc của mình không mang lại lợi nhuận, nên khi nghe thông báo, cũng không quá bất ngờ. Nhưng mất việc ở tuổi này thật sự hụt hẫng”, chị nói.

Chị Lan vẫn chênh vênh khi nghĩ tới tương lai.

Sau khi nghỉ việc, chị Lan gần như rơi vào trạng thái trống rỗng. Không bằng cấp tài chính, không chứng chỉ số, cũng không quen với môi trường năng động, nhiều công việc văn phòng khác trở nên xa vời.

“Tôi thử nộp hồ sơ làm hành chính cho một vài công ty tư nhân nhưng đều không gọi lại. Có nơi bảo tôi cần biết sử dụng phần mềm quản trị, có nơi lại yêu cầu phải giỏi tiếng Anh”, chị chia sẻ.

Nghỉ ngơi vài tháng, chị Lan quyết định xoay sang làm kinh doanh nhỏ. Ban đầu là bán hàng online các sản phẩm làm đẹp cho bạn bè, sau mở rộng dần sang thực phẩm chức năng nhập khẩu. “Lúc đầu ngại lắm, vì quen làm văn phòng rồi. Nhưng không còn cách nào khác, phải tự nuôi mình chứ không thể cứ ngồi đó chờ việc”, chị trải lòng.

Thu nhập từ kinh doanh không đều, có tháng lời vài triệu, có tháng hòa vốn. Nhưng chị Lan nói mình thấy chủ động hơn, bớt cảm giác bị động, phụ thuộc. “Khó khăn nhiều lắm, đặc biệt là khâu tiếp thị, quảng bá trên mạng. Nhưng tôi đang học dần. Ít nhất tôi biết bây giờ phải tự cứu mình trước”, chị tâm sự.