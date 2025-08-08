Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Tới Côn Đảo, chỉ cần quét QR là biết ngay lịch sử và điểm đến

Trọng Thịnh
TPO - Hướng tới việc tuyên truyền về du lịch xanh cũng như để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, Trung tâm Văn hoá - Thông tin- Thể thao và Du lịch thuộc đặc khu Côn Đảo, TPHCM đã triển khai lắp đặt các bảng check- in tại 12 điểm du lịch quan trọng trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Trung tâm này, những bảng chỉ dẫn không chỉ giúp du khách dễ dàng nhận diện địa điểm, mà còn thể hiện tinh thần của du lịch xanh – sạch – bền vững mà Côn Đảo đang hướng tới.

Đặc biệt, điểm nhấn của những chiếc bảng này là được làm từ gỗ tự nhiên hoặc gỗ tái chế, thân thiện với môi trường, hài hòa với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ đặc trưng của Côn Đảo.

524097645-4073926869529746-768868587524979713-n.jpg
Bảng chỉ dẫn tại mũi Cá Mập

Các bảng này được thiết kế chắc chắn, đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao để hướng tới mục tiêu tạo không gian lý tưởng để du khách chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu bước dừng chân trong hành trình khám phá vùng đất này.

Đặc biệt trên mỗi bảng đều hiển thị tên địa điểm bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, tạo sự thuận tiện hơn cho cả khách nội địa và quốc tế. Bên cạnh đó, các chiếc bảng cùng in mã QR, giúp du khách có thể quét mã QR code để tìm hiểu sâu hơn những nội dung thông tin, hình ảnh điểm đến du lịch cũng như những dấu ấn lịch sử tại điểm đến mà du khách đang tìm hiểu.

519408603-1780267679557354-5036824531524601092-n-2044.jpg
Trên bảng có các chỉ dẫn bằng 2 thứ tiếng, có mã QR

Ngoài ra, trên mỗi bảng còn có các thông điệp cảnh báo và khuyến nghị đặc thù tại từng địa điểm như: Khu vực không có cứu hộ trực – nhằm nhắc nhở du khách tự đảm bảo an toàn khi tắm biển; Khu vực được cảnh báo dòng chảy nguy hiểm, khu vực trơn trượt – giúp phòng tránh tai nạn; Những nhắc nhở về an toàn như không cho khỉ ăn, không xả rác để hướng đến bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và môi trường chung…. Hay in các thông điệp mang tính vận động vì một môi trường xanh, sạch, bền vững… nhằm góp phần lan tỏa thông điệp du lịch có trách nhiệm.

524906107-4073926059529827-6303250897388760575-n.jpg
Côn Đảo đang hướng tới môi trường xanh, bền vững

Theo đánh giá của Trung tâm, việc đưa ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch, góp phần xây dựng sự chuyên nghiệp của điểm đến, nâng cao trải nghiệm của khách du lịch, giảm lưu lượng khách tập trung đông tại một khu vực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch tiếp cận với thông tin điểm đến một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng mã QR code giúp đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến điểm đến du lịch Côn Đảo, bắt kịp xu hướng mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách, đơn giản hóa việc cung cấp thông tin tới khách du lịch dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Trọng Thịnh
#Côn Đảo #môi trường xanh #Check- in #bền vững

